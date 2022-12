¿Cobardes o valientes: quiénes mienten?

Dicha creencia, va de la mano con un dicho arraigado en una cultura de tradición machista: “los hombres no lloran”. Absurda concepción de enseñar a contener el dolor, para ser “bien macho”, o no ser “menos hombre”.

Falacia es asociar “la fortaleza” al ser racional, la inteligencia a “tener la cabeza fuerte, sin dejarse invadir por el sentir”.

La palabra fortaleza también puede remitir a “un lugar protegido con murallas o fuertes construcciones de defensa para protegerse del enemigo”. En un mismo movimiento, aquella fortaleza que protege de enemigos exteriores (miedo de sentirse vulnerable ante esos otros desconocidos), también se vuelve una cárcel (que encierra y atrapa las propias emociones).

En algún momento, esas emociones no nombradas y el intenso dolor reprimido, ocasionan que la persona no soporte más la presión de los mandatos culturales, apareciendo síntomas en el cuerpo, o desborde interno de un sufrimiento que ya no puede ser contenido.

Podría pensarse que esta tendencia a relacionar la valentía con especies de “robots sin sentimientos”, encuentra una analogía en las imágenes vacías a repetición que inundan las redes sociales, capturas en las que abundan filtros fotográficos y mágicos retoques, escaseando manifestaciones de sentimientos y emociones.

En un mundo en que predominan las imágenes de dos dimensiones como el parámetro de valoración de las personas, las emociones (que claramente son de otra dimensión), resbalan y caen.

Mostrar sentimientos no da demasiados “likes”, las emociones gozan de mala fama.

¿Sentir, es valentía o debilidad?

Existe un secreto dicho a voces, que casi nadie se anima a escuchar:

¡Fuerte y valiente es quien siente!

Cuando se conectan emociones con palabras, un sano equilibrio entre aspectos racionales y emocionales generará regocijo el mundo interior crecerá.

En tiempos de juegos de máscaras, mentiras y cobardes imágenes vacías, ¡valiente es quien expresa lo que siente!

Texto: Lic Germán Rothstein.

por CEDOC