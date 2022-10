Cuando una persona decide comenzar con un emprendimiento choca con innumerables obstáculos. En los casos en los que pide ayuda, lo hace buscando soluciones mágicas y acciones concretas que lleven a su emprendimiento al éxito. Muchas veces aun encontrando quien lo oriente en ese paso a paso, no puede lograrlo. Ésto se debe a que no todas las personas pueden realizar las mismas acciones de la misma manera, ya que somos distintos y no siempre toma sentido o nos sentimos cómodos haciendo lo mismo que hace el otro.

Por este motivo no nos vamos a enfocar en el emprendimiento, sino en la persona que está detrás. EL EMPRENDEDOR

Un emprendedor enfrenta a diario diversos obstáculos: se reinventa constantemente, toma decisiones, reconoce oportunidades, enfrenta miedos, y elimina creencias que no le permiten desarrollarse.

Sentirse abrumado y sin rumbo es mucho más común de lo que parece. Por suerte existe una herramienta ideal para brindar apoyo en estos momentos, hablamos de Coaching aplicado a emprendedores.

Una disciplina que brinda aprendizaje e invita a resignificar fortalezas y debilidades para desbloquear el potencial oculto, para mejorar las habilidades profesionales y personales de manera tal que pueda desempeñarse mejor para llevar a cabo su proyecto o negocio.

Las sesiones de coaching ayudan a identificar, diseñar y planificar todos los objetivos para poder lograrlos. Impulsa las ideas creativas, reconoce las habilidades y los recursos con los que cada emprendedor cuenta.

Hablamos de una metodología que se compone de las siguientes etapas: delimitar un objetivo, mirar la realidad, hacer foco en lo que nos impide avanzar, valorar las distintas opciones y comenzar con un plan de acción.

Algunos beneficios de un proceso de coaching:

-Enfocarse en las cosas importantes. No solo al punto a dónde se quiere llegar sino también tener claros los motivos para llegar allí.

-Tomar conciencia acerca de los errores. El coach es ese espejo que ayuda a distinguir la forma de actuar, de hablar y de pensar.

-Desarrollo personal. Un emprendedor exitoso depende de sus capacidades personales y de la forma que las aplica a su emprendimiento.

-Alcanzar sus metas. Tener en claro lo que se quiere es el primer paso para materializarlo. Un coach acompaña a detectar esa meta.

-Responsabilidad ante sus actos. El coaching ayuda a entender todos los aspectos que rodean al emprendimiento para ocuparse de ellos y de esa manera cambiar la realidad.

-Salir de la zona de confort. Un Coach ayudará a avanzar y a no dejarse vencer por cualquier inseguridad que se presente en el camino.

Contratar un Coach no es un gasto sino una inversión. El retorno que esto supondrá será muy significativo. Estar acompañado de un Coach ayudará a enfocarse ; a ser más creativo y visionario; en conclusión a ser un emprendedor exitoso.

URIEL GOLDSTEIN

Coach ontológico profesional (ICF)

IG @COACHINGABIERTO

WA +54 911 41743412

por CEDOC