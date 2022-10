Tomás, ¿cómo fue el origen del emprendimiento?

Vinyes Ocults nació como la realización del sueño de hacer mi propio vino. Finalizaban los ´90 y la historia empezaba en el patio de la casa familiar, de manera muy artesanal. Empezamos con un Merlot que compartimos con amigos y familiares, en ese proceso todos cumplíamos algún rol hecho de uvas del Valle de Uco.

La numeración de la casa que vio nacer esta historia fue el nombre del primer vino: 2690. Allí no solo hicimos vino, lo vivimos con una gran pasión, cariño e ilusión.

En el año 2002 compramos un terreno en el Valle de Uco, a partir de ahí comenzó un nuevo camino, persiguiendo el mismo sueño, ¡hacer vino! ahora con uvas propias. Ser parte de todo el proceso, recorrer el camino entero, aprender y conocer más, ese fue el sentir que siempre caminó esta aventura.

¿Qué vinos producen?

Me inicié trabajando en una bodega en la que se elaboraba mosto concentrado, luego pasé por Trivento y Nieto Senetiner. En el año 2008 comencé a trabajar en Bodega Polo, donde actualmente desarrollamos el portfolio de Vinyes Ocults.

Vinyes Ocults es ahora una compleja línea de vinos y espumantes de alta gama de Mendoza, con varietales diversos y métodos novedosos, ampliando opciones para que cada vez más personas experimenten el vino. Se trata de una marca consolidada y que vale la pena degustar.

¿Cuáles son las sensaciones que te generan dedicarte a este rubro?

Ser enólogo me da la posibilidad de relacionarme de una manera muy linda y respetuosa con la tierra, intentando cada año interpretar de la mejor manera lo que la naturaleza nos cuenta. He aprendido mucho, he conocido bastante, pero lo que más me moviliza es saber que aún falta mucho camino y que en este proceso no hay punto de llegada, sino un horizonte hacia el cual vamos construyendo una identidad, una forma de ser, sentir y vivir con y en el vino.

Datos de contacto:

Instagram: @vinyesocults / @tomasstahringer

Web: www.vinyesocults.com

Facebook: Vinyes Ocults

por CEDOC