Bodas en la playa: la tendencia que contempla estilos para todos los gustos

Dar el sí en un paraíso de ensueño con los pies en la arena y con el mar Caribe como testigo, es una de las opciones favoritas de las parejas. Conocé los detalles para una boda mágica en esta nota.

Elegir el sitio donde casarse es una decisión que marcará para siempre los recuerdos de uno de los días más importantes en la vida de quienes eligen celebrar el amor con este ritual. Uno de los lugares preferidos de las parejas para esta ceremonia es la playa: al aire libre, sobre la arena con el mar de fondo y la brisa del océano acariciando todo a su paso.

Esta tendencia, que no para de crecer, encuentra su lugar predilecto en el Caribe, donde están las opciones más seductoras y románticas para dar el sí. La postal perfecta con la que cualquier pareja podría soñar, se hace sola. No es difícil imaginar el vestido blanco y caminar hacia el altar con el turquesa de fondo contorneando la figura de la persona amada, mientras el sol ilumina el paso hacia una nueva vida.

Bodas especiales - Inspiración & Estilos

Una decisión importante al momento de planificar una boda es en qué se inspirará, qué decoración acompañará cada momento marcando el carácter del evento y reflejando los gustos de la pareja. Y sobre este punto hay mucho para elegir, desde un estilo más relajado hasta uno donde el lujo resalta u otro que incluye tradiciones asiáticas.

Con un estilo bohemio, el estilo free spirit mezcla el lujo con lo rústico para dar el sí bajo un arco triangular de madera y celebrar el enlace con mesas en la arena. Al optar por el Tropical Paradise, los colores blancos de las sillas y las mesas se amalgaman con las arenas claras que, como una perfecta alfombra recibe a los invitados.

La delicadeza y elegancia del Modern Enchantment puede sentirse en cada detalle, como la estructura de ceremonia circular blanca con cortinas de gotas brillantes y flores artificiales blancas o en las sillas Napoleón de acrílico.

Imagina caminar por un pasillo cubierto de pétalos blancos y que al final del camino te espere el altar bajo un gazebo de telas blancas cubiertas con flores naturales blancas también, contrastando con el color del Mar Caribe. La colección Lavish Daydream será la indicada, entonces.

Por su parte, la Complementaria permite a la pareja resaltar entre decorados simples y blancos, mientras que las bodas Hindúes recuperan el estilo asiático para vivir una experiencia digna de aquel continente. Los diseños de Mehndi, la música y los platos típicos de esa región deleitarán a los invitados.

Además de las opciones al aire libre, también se puede celebrar el amor de una manera algo más tradicional, en salones cerrados que igualmente mezclan inspiraciones lujosas para hacer una boda inolvidable.

Vestidos soñados

Para elegir cómo vestirse en ese día especial, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en la Riviera Maya las temperaturas son cálidas aún en la época más fría del año. Por ese motivo, el lino es una de las telas más elegidas para disfrutar en la playa con un estilo acorde al evento.

Una de las tendencias más fuertes de este año son los vestidos de dos piezas para las mujeres que eligen casarse. Con el diseño de piezas separadas, la falda seleccionada para la ceremonia podrá quitarse para dar lugar a una más cómoda y sencilla que acompañe los movimientos alrededor de los invitados.

Un elemento icónico para las novias es la cola larga y, la nueva tendencia, marca que cada vez es menos usada. Los diseños simples y cómodos llegaron para reemplazarla aunque, no por eso, los vestidos dejan de impactar con detalles hechos a mano, transparencias y volúmenes.

El lugar soñado

En el caribe mexicano todas las fantasías se hacen realidad y las bodas de ensueño son una especialidad. La Riviera Maya es uno de los lugares más buscados por la belleza natural de su entorno y las propuestas de diferentes hoteles que enamoran.

Incluso, algunos ofrecen contactar a la pareja con especialistas que la ayudarán a organizar el evento para que ningún detalle se pase por alto y para que puedan, también, disfrutar de cada paso antes de llegar al altar.

Uno de ellos es Hard Rock Hotel Riviera Maya, que brinda una experiencia personalizada all inclusive y que, además, incluye la luna de miel de cortesía. Bodas multitudinarias, algo más íntimo con las personas allegadas a la pareja o un evento un poco más concurrido son sólo algunas de las posibles elecciones. O por qué no una segunda boda para seguir disfrutando del amor

