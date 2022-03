¿Cómo explicar lo inexplicable?

Setenta y seis años pasaron del fin de la segunda guerra mundial. Desde 1945, ningún país reconocido por las Naciones Unidas ha sido conquistado y eliminado del mapa. La humanidad parecía estar encaminándose hacia un período de paz permanente, a excepción de algunos hechos aislados, y esto se debía al hecho de que la posibilidad de una guerra nuclear representaría un suicidio colectivo.

En 2020 la Humanidad tuvo que enfrentarse, en conjunto, a un enemigo en común. Casi de la noche a la mañana, las Naciones tuvieron que dejar de lado sus diferencias, en busca de una solución universal. Tuvimos que empezar a usar mascarillas para protegernos de un enemigo invisible, y tuvimos que aprender a vivir la vida de manera distinta. No obstante, todo esto parecía habernos unido, a pesar de nuestras diferencias. La pandemia había sacado a la luz lo mejor de nosotros.

Sin embargo, este período de paz aparente acaba de romperse. Con la invasión de Rusia a Ucrania, el fantasma de una guerra mundial vuelve a aparecer y pone en vilo a toda la humanidad. A trece días del inicio del conflicto, Putin rechaza la posibilidad de una zona de exclusión aérea y lanza una amenaza. Dice que los que la impongan serán considerados parte de la guerra. En otras palabras, quienes intervengan en el conflicto, pasarán a formar parte del “enemigo” y la posibilidad de que la guerra escale a otras naciones, ya no es un hecho improbable, sino una realidad latente.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su discurso de asunción dijo: "No cuelguen mi foto en sus oficinas. No soy un ídolo, ícono o retrato. Cuelguen las fotos de sus hijas, hijos, y mírenlas antes de tomar cada decisión." Ante los hechos recientes, esta afirmación toma un sentido más profundo y desde esta perspectiva nos obliga a preguntarnos:

¿Cómo le explica una madre ucraniana a sus hijos, que deben abandonar sus hogares, dejando atrás a parte de su familia y amigos, para caminar por días hasta llegar a la frontera y comenzar una vida de “refugiados”?

¿Como hace un padre Ucraniano para explicar a sus hijos que luego de haber estado encerrados por casi dos años luchando contra un virus, ahora tiene que salir a las calles a luchar, cuerpo a cuerpo, contra otros seres humanos?

Sin duda son preguntas que no tienen respuesta. La guerra no se puede explicar. Se pueden dar argumentos que la acrediten, así como también se pueden dar argumentos que justifiquen el no accionar de otras naciones, pero no se la puede explicar. Menos aun habiendo pasado por dos años en los que toda la humanidad se encontró amenazada por un virus letal y donde la solución se dio a partir de la unión de los pueblos.

La capacidad de comprender que pasa en la mente de los enemigos, suele ser la clave de la victoria. En este sentido, es vital el comprender cuales son los motivos de fondo que llevaron a Putin a desatar esta guerra para poder desarticular su accionar de manera inmediata y evitar que esta guerra se convierta en una masacre colectiva.

Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y nunca deben ser sometidos al domino de otros. Cada uno de nosotros debe comprender esto, y garantizar que este derecho se mantenga.

Hay algo que es cierto: un actor y humorista devenido en presidente de su país, nos está enseñando a todos como se deben hacer las cosas. A veces, no hace falta la experiencia, sino simplemente, tener una fuerte convicción. En otro párrafo de su discurso de asunción, Zelenski dijo: “De ahora en adelante, cada uno de nosotros es responsable del país que dejamos a nuestros hijos. Cada uno de nosotros, en su lugar, puede hacer todo por la prosperidad de Ucrania”. Estas palabras, ahora aplican a toda la humanidad.

por CEDOC