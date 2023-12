¿Cómo las asesorías pueden mejorar tus habilidades y competencias como abogado? - Brand

Andrea, contanos cuál es tu visión sobre las dificultades que afrontan los abogados en la actualidad.

En la actualidad, las universidades no preparan a los estudiantes para ejercer y ser competitivos, sino que solo les brindan contenidos teóricos y las prácticas profesionales curriculares no son suficientes, verdaderamente no alcanzan. De manera que los inicios se tornan muy duros y cada vez es más difícil insertarse en un circuito por demás saturado.

Creo que tener referentes o guías es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en nuestro plano personal como profesional.

Muchos abogados/as noveles deciden dar sus primeros pasos para tomar contacto con la profesión, poniendo en juego el “factor tiempo”, lo invierten, trabajado ad honorem en aéreas del derecho que, incluso, no son de su preferencia, con tal ganar experiencia en la que, más tarde que temprano, encuentran “un techo”.

Con las Asesorías lo que intento es saltar ese paso y que el profesional se sienta respaldado desde el comienzo y sin limitaciones, en el área que decida desarrollarse, brindándole acompañamiento y orientación. Son una excelente elección e inversión para aquellos que recién se inician, tienen dudas respecto de cómo encuadrar un caso que están por iniciar o les surge alguna dificultad, que les impide saber cómo avanzar en las siguientes etapas del proceso.

En mis asesorías, examinamos el planteo y vemos si hay algo que se pueda mejorar, cambiar o corregir, o analizar qué causa el impedimento. La idea es brindar una guía clara sobre cómo proceder en un caso específico, identificar los derechos, definir el marco legal adecuado y decidir la mejor alternativa para de abordarlo.

Andrea ¿Cuánto tiempo duran tus asesorías? ¿Son grupales o individuales?

Son individuales, on line y de dedicación exclusiva. La duración es variable y depende de los objetivos y de la particularidad del caso. Puede tratarse de un solo encuentro o varios si se trata de hacer un seguimiento de los avances del proceso.

Este servicio tiene por objetivo desarrollar las propias habilidades del profesional y generar un estilo propio, contar con una asesoría experta y personalizada sobre su recursos legales, desarrollar las competencias necesarias para el ejercicio profesional, y brindar apoyo y orientación en cada etapa del proceso judicial.

Datos de contacto:

WhatsApp: 221 5896555

Instagram: @andrea.perunetti

por CEDOC