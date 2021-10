Eduardo Eurnekian y un reconocimiento con personalidad

Como lo hace cada año, Americas Society anunció las personalidades hemisféricas destacas del 2021 en una ceremonia en Nueva York: el presidente colombiano Iván Duque, por sus gestos humanitarios con los 1,8 millón de refugiados venezolanos, la exembajadora de Panamá en Francia y economista Pilar Arosemena de Alemán y “el empresario y filántropo argentino” Eduardo Eurnekian.

“Eduardo Eurnekian es reconocido por su extraordinario espíritu empresarial, liderazgo e ilimitada generosidad hacia los problemas sociales. No puedo imaginarme a otros tres homenajeados más merecedores”, dijo la presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), Susan Segal.

“La Insignia de Oro de Americas Society se otorga a líderes de Estados del Hemisferio Occidental elegidos democráticamente que trabajan para promover un mayor conocimiento de las realidades culturales, sociales y políticas de la región, y un mayor entendimiento entre las naciones de las Américas”, recordó el presidente de AS/COA, Andrés Gluski.

Eurnekian es el presidente de Corporación América, un holding internacional que opera en múltiples sectores en nueve países. Comenzó en la empresa textil familiar en Argentina y se diversificó en los medios, incluidos algunos de los más grandes del país, como su paso por Cablevisión, América y El Cronista.

Además, como presidente del International Raoul Wallenberg Foundation, honra el legado de quienes ayudaron a las víctimas de la persecución nazi. Eurnekian también dirige la Fundación San Lázaro, y contribuye a la educación de los niños, desde el patrocinio de una orquesta juvenil en Argentina hasta el programa One Laptop Per Child en Armenia, a tierra de sus ancestros. También fue nombrado Héroe Nacional de Armenia y Embajador de Buena Voluntad de la ONU, es presidente del Consejo Asesor del Foro del Sector Privado de la OEA y miembro de la sociedad MIT Charter.

Quizás, para su patria nativa, queda una última iniciativa con la que se comprometió en persona y que trascendió su propio ámbito. Su trabajo para crear el Cementerio Argentina en Darwin en las Malvinas/Islas Malvinas, donde están enterrados 230 caídos durante la Guerra del Atlántico Sur, fue reconocido con la Orden del Imperio Británico y forma parte del acervo argentino.

por MA