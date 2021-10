Sol Iannaci: “Quería generar en otras personas lo que los autores de mis libros preferidos generaban en mí”

Sol Iannaci es una escritora argentina y estudiante de Derecho en la UBA reconocida por publicar sus novelas durante la pandemia. Hoy ella nos cuenta sobre sus libros y como nació su pasión por la escritura. ¡Te invitamos a que la conozcas en esta nota!

Sol, ¿qué te impulsó a escribir?

Me impulsó, no solo el haber sido lectora desde muy chica, sino una percepción sobre lo que significaba el ser capaz de construir puentes entre las personas a través de las palabras. Quería generar en otras personas lo que los autores de mis libros preferidos generaban en mí.

Mientras leía las novelas que me acompañaron durante mi adolescencia, me inundaba una sensación de pertenencia. Me sentía menos sola, menos incomprendida, porque había alguien que hace años, en algún lugar, se había sentido como yo. Y no solo se había sentido como yo, también había tenido la audacia y el talento para reunir un montón de palabras en oraciones, y hacer música de sus experiencias, pensamientos, emociones. Cuando leo algo que realmente me gusta, la sensación es la de estar leyendo música, porque todo fluye. Todo está en donde tiene que estar. Yo quería crear esa música con mis palabras.

Tus tres libros fueron publicados durante la pandemia, ¿qué sentís al respecto?

Siempre supe que el día que intentara publicar un libro, iba a ser una novela, porque es lo que disfruto leer. Así que cuando surgió la idea para “Después del minuto ocho”, no lo dudé. Firmé contrato con una editorial después de buscar por mucho tiempo, y estaba programado el lanzamiento para abril del 2020. Cuando se declaró la cuarentena no sabía qué hacer. Pero, como dice el refrán, “De la crisis la oportunidad”.

La gente no podía salir así que era un excelente momento para reconectar con la literatura. Todos se dieron ese espacio que en la vorágine de la rutina no se encuentra tan fácil. Me parece increíble que mi primer libro esté en más de 7000 casas. Todo eso me llevó a publicar en noviembre “Dos veranos y el invierno”. Y ahora, hace un mes, publiqué de manera independiente, sin sello editorial, mi compilado de escritos de mi blog, “Día de Sol”. Sentía que era algo que le debía a los lectores que me apoyan desde el minuto cero.

¿Crees que sin tantos seguidores en redes podrías haber vendido tantos ejemplares con una carrera que recién comienza?

Sin lectores, no hay nada. Tuve la suerte de poder empezar a la inversa, y de conseguir lectores antes de publicar un libro. Esa ventaja que dan las redes es una herramienta enorme al alcance de cualquier artista. Yo empecé a escribir en un blog y la gente apostó a lo que yo hacía antes que nadie.

Para terminar, en dos meses te recibís de abogada en la UBA, ¿cuál es tu pulsión?

Me encantaría ejercer. Pero mi pulsión fue y va a ser la escritura. Porque la escritura representa, para mí, lo único que siempre me mantuvo a flote. Hubo oportunidades en las que todo parecía estar en mi contra, y entonces la escritura estaba a mi favor. Contar historias es mi pasión, y por las pasiones uno siempre tiene que apostarlo todo.

¿Hay una cuarta novela?

Claro, ya está escrita. Ahora voy a ofrecérsela a las editoriales que me interesan. Ojalá consiga que alguno de los sellos que tengo como meta se interesen en publicarla, porque considero que es mi mejor manuscrito, (risas). La protagonista se llama Cala. Y está ansiosa por contar su historia. ¡Ojalá pueda salir en 2022!

Más información en : Instagram: sol.iannaci - Twitter: @soliannaci - Página web: soliannaci.com.ar