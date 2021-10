Chimi Meza: "Tengo la idea de que todos podemos resetearnos"

¿Qué es Reset Life Coaching?

Es un proceso corto que te brindará las herramientas que necesitas para alcanzar tus objetivos. Se basa en centrarse, puntualmente, en aquello que el consultante desea lograr, poniendo el foco siempre hacia ADELANTE. Dentro de esta “Caja de Herramientas” vas a encontrar el coaching Ontológico, la Programación Neurolingüística (PNL), Hipnosis Ericksoniana, Mindfulness, Points of You (Fototerapia), Meditación y Respiración Consciente. Hoy conversamos con Chimi Meza, la creadora de esta “Caja para toda la Vida”, quién nos cuenta más sobre su labor.

“Tengo la idea de que todos podemos “RESETEARNOS” en un contexto diseñado para tal fin. Con una base en la Empatía, el amor, el respeto y la reconexión con quienes realmente somos hoy. En un período corto y con herramientas fáciles de aprender y de aplicar en el día a día”, destaca Chimi.

¿Qué servicios tienen a disposición?

Contamos con sesiones semanales (tanto virtuales como presenciales) más el acompañamiento y seguimiento de cada proceso, para que la concreción de los objetivos de cada consultante, sea todo un éxito. Ofrecemos también Mentorías, Gestión de Emociones, sesiones de Hipnosis Ericksoniana y diferentes técnicas para el manejo del Stress.

¿Cuáles son las claves para manejar el estrés?

Primero revisamos la rutina diaria de cada consultante. De ahí, hacemos los ajustes necesarios para que las obligaciones y los espacios de placer, conexión y esparcimiento queden correctamente equilibrados. Trabajamos sobre hábitos saludables, deporte, descanso, etc.

Y por sobre todas las cosas, hacemos hincapié en que si no contamos con el espacio “mental” necesario para generar otras ideas alternativas, seguiremos repitiendo todos aquellos patrones limitantes, que nos dejan inmersos en ese loop ya conocido, en dónde no existen nuevos caminos.

¿Cuáles son los puntos que se deben tener en cuenta para llevar una vida más tranquila?

El primero es aprender a “Observarnos”. Identificar quiénes somos, qué es lo que buscamos en este momento. Si lo que buscamos condice con lo que estamos haciendo. Si nuestro motor (Motivación) esta funcionando correctamente. Si es el que verdaderamente nos brota desde nuestro interior.

Y después, y por muy loco que suene, la clave es: “Jugar”. Jugar a cómo quiero ir a por ello. Aprender con técnicas sencillas, a conectarnos con aquello que deseamos. Sin ponerlo en un pedestal inalcanzable. Sin dramatizarlo. Sin llenarlo de “Peros”.

La clave, es bajar todo a un terreno bien mortal. En donde con “Micro Pasitos” seremos capaces de lograr alcanzar aquello que tanto anhelamos. Es apagar la radio del miedo (a que nos vaya mal o bien). Esa que nos dice que nos faltan cinco para el peso. Que no somos “tan” suficientes como tal para alcanzarlo. Es centrarnos, verdaderamente, en nosotros mismos y en nuestras capacidades y recursos para lograrlo. Y desde ahí arremeter con todo hasta el objetivo deseado.

¿Qué tipo de soluciones te piden tus clientes?

Unas para “Antes de ayer”. La buena noticia es que acá no trabajamos sobre el “Por qué no lo hemos logrado aún”. Siento que eso no sólo no lo soluciona, sino que además, nos llena de excusas para justificar que aún no lo estamos logrando, e incentiva de alguna manera a la tan conocida: “inacción”.

Muchas veces me encuentro con consultantes que conocen todas sus teorías, sus limitaciones, sus “Peros”. Y aún así, no encuentran la manera de lograr lo que desean. Bueno, nosotros trabajamos sobre lo que SÍ quieren alcanzar. Y apuntamos a ello, hasta lograrlo. Para mí, en estos tiempos que corren esta es básicamente, la clave del éxito. Conectarse, responsabilizarse de aquello que sí queremos y salirnos de ese lugar en donde nada nuevo sucederá.

Datos de contacto: RESET LIFE COACHING - Chimi Meza // Mail: [email protected] - WP: +54 1150547488 // www.resetearse.com - IG: @reset.lifecoaching