Congreso Nacional de lucha contra la obesidad (Sevilla, España) - Brand

La Dra. Cristina Petratti (médico general, autora del Best Seller “Pierde Peso”, y especialista en nutrición y obesidad) forma parte de La Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), centrada en el estudio, divulgación, prevención y tratamiento de problemas relacionados con exceso de peso.

Del 22 al 25 de noviembre se llevó a cabo el XIX Congreso Nacional del SEEDO en el Barceló Sevilla International Convention Center. El evento reunió profesionales de diferentes disciplinas. Uno de los miembros destacados, representando a Latinoamérica, fue la Dra. Petratti.

Según los datos obtenidos de SEEDO, al menos 1 de cada 2 personas conviven con la obesidad en España. Los avances en investigación, la aparición de nuevos fármacos, el fomento de la actividad física, la adopción de dietas individualizadas y la concienciación sobre los riesgos del exceso de peso permiten dar un giro a la “historia” de la obesidad en el mundo.

El Dr. Cristóbal Morales, presidente del comité organizador, dio a conocer los últimos avances en el tratamiento de la obesidad. Se han planteado soluciones bio-psico-sociales a esta enfermedad, dando una visión más holística y corroborando la tesis planteada por la Dra. Petratti en su libro “Pierde Peso”.

El congreso ha finalizado con tres conclusiones:

Un abordaje multidisciplinar: El congreso reunió un elenco destacado de profesionales sanitarios y de otras ramas: como nutricionistas, psicólogos, profesionales de la actividad física, entre otros. Se abordó la obesidad como enfermedad crónica con repercusiones y complicaciones clínicas, implicaciones sociales, psicológicas y económicas.

Nuevos fármacos: El Dr. Morales afirma que “estamos en una primavera de revolución farmacológica en obesidad debido a diferentes moléculas que estamos desarrollando”. Sin embargo, “estas nuevas soluciones no son ‘fármacos para adelgazar’, sino que ayudan a mantener hábitos y el mejor peso saludable, mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones de obesidad. Los resultados derivados de estos fármacos son positivos si son manejados por equipos multidisciplinares expertos”. El Dr. Morales resalta: “las personas que viven con obesidad y sus complicaciones no son pacientes de segunda. No se les puede culpabilizar, ni juzgar. También tienen derecho a tratamientos adecuados”.

SEEDO, piedra angular frente a la obesidad: El Congreso pone de manifiesto el papel que juega la Sociedad Española de Obesidad a nivel nacional e internacional en el reconocimiento de la obesidad como enfermedad y en los avances institucionales en este ámbito.

Según se resume desde SEEDO: - abogamos por campañas de desculpabilización hacia pacientes; - pedimos acceso al tratamiento farmacológico financiado (al menos en algunos grupos de pacientes); - queremos que se pase del miedo al potencial gasto de reconocer la obesidad como enfermedad a comprender que el coste de la inacción es mayor; - SEEDO reclama un plan estatal de prevención, diagnóstico y abordaje de la enfermedad.

Para ello, resulta imprescindible reconocer la obesidad en toda su magnitud: se trata de una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que interviene en el desarrollo de numerosos factores de riesgo para la salud y en la aparición de otras enfermedades crónicas, pero es prevenible y tratable.

En el congreso, se discutió sobre la Federación Mundial de Obesidad, y el informe "Atlas de Obesidad Mundial 2023", que dibuja un panorama preocupante: el coste económico del sobrepeso y la obesidad alcanzará 4,32 billones de dólares anuales en 2035, ya que más de la mitad de la población mundial padecerá de exceso de peso.

