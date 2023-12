El Secreto de los Cuatro Fantásticos - Brand

¿Cortito y al pie? Que son irrelevantes, no negocias con ninguno de ellos tus objetivos profesionales, personales o familiares, pero los podes seguir usando como excusa para quedarte dónde estás. Para patear indefinidamente decisiones que podes tomar hoy, para seguir pensándolo, esperar que haya menos incertidumbre, o que el dólar se calme.

Estos jinetes del apocalipsis (o salvadores de la Nación, es indistinto) son parte de nuestro contexto y las decisiones que tomen definitivamente nos impactan. Y para peor, no son lo único a lo que tenemos que estar atentos. Repasemos algunas de las novedades de los últimos 12 meses: la extinción de los cripto-millonarios con la implosión de FTX, la quiebra de 4 bancos en EE.UU. y el segundo más grande en Suiza (donde nunca pasa nada), sumamos el conflicto Israel-Hamas a la invasión Rusa y a la tensión China-EE.UU., votamos 3 veces para Presidente, e incluso se separaron Tini y De Paul. No hubo tregua.

¿Y? Nadie toma decisiones en un búnker aislado de la realidad, entonces ¿qué esperas? Tu salud financiera y tus proyectos dependen de las decisiones que vos tomes. El resto está en la tribuna, sin importar cuánto ruido hagan, el resultado final depende de vos. Nada te corre del rol protagónico.

En algún lugar leí que si queres hacer algo, vas a encontrar la manera, y si no queres hacerlo, vas a encontrar una excusa. Así que ahora podes esperar que asuma Milei, que cierre el 2023, que arranque el 2024, o que pase la Copa América. O no, y simplemente podes romper la inercia y dar el primer paso. Nike te lo implora hace años, Just Do It.

Si aún así te falta un empujoncito, Cerati te recuerda que siempre es hoy, que las decisiones siempre se toman hoy, mañana es una trampa, no existe. Postergar una decisión que es viable ahora es un "no" encubierto, y si el NO te queda cómodo, asumilo y liberate. Pero si querés empezar a invertir, dejá de esperar una certeza que nunca va a llegar; invertir es aceptar cierto nivel de incertidumbre (el riesgo que asumas) en búsqueda de una recompensa. El mercado te paga por el riesgo que tomes, no sortea fortunas.

Lo mejor que escuché sobre cómo nos relacionamos con el riesgo es que tendemos a exagerar los riesgos desconocidos y a subestimar los conocidos. Por ejemplo, un piloto de Fórmula 1 que posterga una endoscopia de control por temor al riesgo de la anestesia. ¿Tiene sentido? ¿No asume más riesgo paseando a 300 km/h en una cáscara de plástico que sometiéndose a un procedimiento médico de rutina? Vivís en Argentina, asumís más riesgos cruzando la calle que los que podes enfrentar invirtiendo, y estos últimos se pueden administrar.

La certeza no existe pero hay incertidumbres más familiares que otras. Puedo ayudarte para que empezar a invertir no sea un salto a lo desconocido, a que evalúes y decidas qué riesgos tomar para alcanzar el objetivo que te propongas. O lo podes seguir pensando.

