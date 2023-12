Tarotista Estefanía Rodríguez - Brand

Estefanía, ¿cómo surgió tu emprendimiento y tu vocación por el tarot y la terapia holística?

Mi marca nació de mi pasión por el tarot y la terapia holística. Desde pequeña sentí que tenía un don especial para conectar con las energías y ayudar a las personas. Al principio solo atendía a familiares y conocidos, pero ellos me animaron a mostrar mis dones al mundo así comencé a atender por recomendaciones.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Ofrezco diferentes tipos de servicios: lectura de cartas y terapia holística.

La lectura de cartas consiste en interpretar las imágenes y los símbolos de las cartas del tarot para revelar aspectos del pasado, presente y futuro de la persona.

Por su parte, la terapia holística es un conjunto de técnicas que buscan la sanación y el equilibrio de los chakras, que son los centros de energía del cuerpo.

¿Cómo te proyectas en el mediano plazo?

Mi objetivo es consolidar mi marca como una referencia en el ámbito del tarot y la terapia holística. Para ello, quiero ofrecer una atención personalizada y de calidad a cada uno de mis clientes, tanto presencial como online. También me gustaría ampliar mi alcance y atender a celebridades y personas de distintos países.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Lo que me diferencia es que no busco a nadie, solo quiero que sepan que estoy para ayudar. Además, demuestro que cada tarotista trabaja de forma diferente y que en mí pueden encontrar una amiga aparte de una profesional.

Me gusta escuchar a mis clientes, entender sus necesidades y ofrecerles consejos prácticos y positivos.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No cambiaría nada porque cada paso que he dado ha sido pensando en los demás y en mí. Cada decisión que he tomado ha estado bien analizada y me ha permitido aprender y crecer. Estoy orgullosa de mi trayectoria y de mi empresa.

Datos de contacto:

Instagram: @tarotrainha77

WhatsApp: 1164507824

por CEDOC