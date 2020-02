“Crecemos por nuestra atención personalizada y los vínculos que generamos con quienes nos eligen”

La idea rondaba por su cabeza hacía mucho tiempo. “Desde chica siempre supe que quería ser mi propia jefa. Soy una persona muy exigente y detallista a la hora de trabajar y sentía que en cada trabajo por el que pasaba daba mucho más que mi 100 porciento, y nadie lo valoraba".

"Al ir creciendo y trabajar en otras empresas del rubro, notaba que en vez de pulir ese brillo e incentivarme a dar más, todos tenían una tendencia a explotar mis “virtudes”, pero sin reconocerlas. Por eso mismo, en 2016 me animé y di el gran paso: le di nombre a toda esa creatividad que sentía por dentro y a esa necesidad de crecimiento y valoración".

"Así fue como en agosto del 2016 nació la empresa que hoy lleva mi nombre”, dice Florencia Spano, titular de Florencia Spano Event Planner, que desde chica sabía que le gustaba el mundo del diseño y la creatividad.

“Siempre decía que quería ser diseñadora de indumentaria, pero nunca me animé a indagar por ese mundo. Cuando salí del colegio decidí estudiar Maquillaje Profesional y Artístico, peluquería y manicuría. El mundo de la estética me encantaba, pero seguía faltándole un condimento clave que logré encontrar cuando estudié la carrera de Organización Profesional de Eventos".

"Cuando me anoté, sinceramente, no sabía exactamente con qué me iba a encontrar, y no quería pensarlo demasiado tampoco, simplemente lo hice. Y los resultados me deslumbraron. Ahí estaba el condimento que faltaba: el contacto con la gente, la empatía y cordialidad, los vínculos, las emociones, ahí estaba todo el sabor”.

¿Cuándo comenzó como event planner?

Arranqué a trabajar dentro del rubro en 2013 y, evento tras evento, fui observando a colegas y aprendiendo muchísimo sobre cosas que quiero y otras que, definitivamente, no quiero para con mis clientes.

Encontré la satisfacción en hacer todo lo posible para que quienes me elijan estén contratando mucho más que un servicio de ambientación u organización.

De repente, ellos tenían en quién confiar y en quién liberarse de todo tipo de peso, y eso los hacía sentirse bien, tanto a ellos como a mí. Además de realizar la organización integral de los eventos, me especializo con mi equipo en ambientaciones.

¿Qué es lo más importante al momento de organizar un evento?



En un mundo donde nos sorprende la cortesía y los buenos gestos, yo creo que lo más importante es lograr tener la empatía suficiente como para conocer realmente a tus clientes y a las personas que son importantes para ellos.

Si no tenés la capacidad de leer en sus caras lo que están buscando, interpretar sus ideas y objetivos a cumplir en su evento, es muy difícil que tengas éxito, por más que lo que hagas sea perfecto. Más allá del servicio contratado, el agasajado se encuentra en una situación vulnerable donde tiene miedo a perder dinero, que lo engañen, que le fallen, que le vendan algo que no es lo que quiere, además de otros tantos factores.

Por eso mismo, para mi es clave que el cliente confíe en vos, que sienta que no se equivocó. Si el cliente sabe que puede confiar en tu palabra, en tu servicio y en que si te necesita estas ahí para aconsejarlo y guiarlo, el evento ya es exitoso. Las personas se llevan momentos, no cosas. El trato lo es todo, y más en un momento tan especial y sensible donde las emociones están a flor de piel.

¿Cuáles son los proyectos a futuro?

Somos una empresa que está en pleno crecimiento. Queremos posicionarnos en el mercado y que la marca sea reconocida, siempre teniendo en claro el camino para lograrlo.

Florencia Spano Event Planner es una empresa familiar y nuestra forma de crecer es mediante la atención personalizada y los vínculos que generamos con quienes nos eligen. Soñamos con que la gente nos conozca y pueda vivir una experiencia junto a nosotros.

Para contacto: WhatsApp: (+54911) 3300 5635. Mail: fs.eventplanner@gmail.com.

