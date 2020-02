Asenzo Reta: Innovación en remates

¿Cómo iniciaron la empresa y con qué finalidad?

El proyecto se inicia en el año 2013 y el mismo surge debido a una necesidad detectada en el mercado, la cual era adecuar e implementar la tecnología y sus beneficios en este medio, profesionalizando y dándole un matiz diferente a lo preexistente.

Asenzo Reta División Remates, se crea con la finalidad de generar soluciones a dichas demandas. Junto a un gran grupo de trabajo, hemos traído innovaciones en los remates gastronómicos e industriales. Trabajamos con la seriedad, eficiencia y velocidad que nuestros clientes se merecen. Vivimos en un país el cual ha pasado por sucesivas crisis económicas y financieras que requieren de soluciones inmediatas a los desafíos que nuestros clientes deben afrontar.

¿Cuál es su metodología de trabajo?

Nuestra metodología consta de los siguientes pasos:

Tasación : El titular de la empresa se presentará personalmente a su comercio / industria a fin de realizar una tasación detallada de los bienes que se encuentran en el mismo.

Inventario y loteo : Nuestro equipo procederá a realizar un inventario de los bienes que se encuentren en el comercio / industria. Mediante dicho inventario se realiza el loteo, el cual conformará el catálogo final del remate.

Publicidad y marketing : Nuestra empresa ha innovado en cuanto a lo relativo a la publicidad de los remates. En efecto, además del tradicional aviso en el diario que se suele publicar, Asenzo Reta Remates participa activamente en las diversas redes sociales, como así también pública en distintos canales de comercialización que van surgiendo constantemente.

Exhibición : Se establecerán días y horarios para mostrar los bienes, lo cual se realiza de forma personalizada por el equipo de Asenzo Reta, entregando a cada participante un catálogo detallando las especificaciones técnicas de los bienes a rematar.

Remate : Al llegar al horario pactado para el comienzo del remate, el mismo será realizado por el titular de la empresa, sin excepción.

Cobros: Los mismos serán realizados por el equipo calificado de nuestra empresa, asumiendo toda la responsabilidad que ello conlleva.

Asesoramiento respecto de bienes registrables: En el supuesto de encontrarse dentro de los activos a rematar, bienes registrables, contamos dentro de nuestro equipo de trabajo con abogados capacitados para asesorar respecto de todas las dudas que pudieran surgir por los mismos.

Desarme y Logística: Nuestra empresa cuenta con un servicio adicional de desarme y logística, con la finalidad de generar la mayor comodidad posible a nuestros compradores.

¿Hay que confirmar la asistencia o anotarse para poder participar de un remate?

Los mismos son abiertos a todo tipo de público y no es necesario confirmar asistencia. Durante años los remates estuvieron estigmatizados en que no todos podían participar, cosa que no es cierta. Nosotros los invitamos a formar parte, involucrando a las personas que quieran concurrir.

Actualmente y debido a la crisis en la que está inmerso el país, comprar en remate es una excelente opción, teniendo en cuenta que los productos nuevos se han disparado en sus valores para poder adquirirlos. Muchos de nuestros clientes abastecen sus emprendimientos participando de esta modalidad de compra.

¿Cuál es la nueva incursión de la empresa?

A raíz del crecimiento que hemos tenido en estos últimos años y debido a la gran cantidad de clientes que disponemos, y a pedido de ellos, quienes nos consultaban si podíamos comercializar sus negocios antes de llegar a la fecha de remate, hemos creado la división Asenzo Reta fondos de comercio; encargándonos de todo lo relativo a la comercialización de los mismos.

Datos de contacto: Dirección: Avenida Chivilcoy 4969 – Capital Federal - Teléfono: 15-6369-9300 - Mail: asenzoreta@gmail.com.

Conoce más ingresando en su perfil de Facebook.