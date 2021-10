Detroit Investments: inversión de alto retorno y gran capitalización

¿Cuál es el mejor lugar para invertir sus ahorros?”, “Qué país le ofrece las mejores garantías legales y de valor de mercado?”, “Qué ciudad se presenta como una oportunidad casi única para obtener renta y capitalización de la inversión al mismo tiempo?”

Estas son solo algunas de las preguntas que todo inversor inquieto suele hacerse en los tiempos en los que encontrar en nuestro país alternativas de inversión seguras y rentables resulta cada vez más difícil. En esta dirección encontramos a MR DETROIT INVESTMENTS, una compañía americana, representada en Argentina por los Dres. Flavio Militerno y Omar Rodríguez, abogados, quienes cuentan con más de treinta años de ejercicio profesional y una vasta experiencia en el mercado inmobiliario. En esta nota, ellos nos comentan el origen de la compañía y los servicios que prestan a esos inversores inquietos y ávidos de nuevas alternativas de inversión.

¿Qué nos ofrece MR DETROIT INVESTMENTS?

FM: MR DETROIT INVESTMENTS es una compañía facilitadora del proceso de inversión en real estate en la ciudad de Detroit. Esta ciudad que ha atravesado una gran crisis económica hace unos años, que hiciera eclosión en el año 2013 con su declaración en banca rota. Ha logrado en los años subsiguientes, a raíz de una firme decisión estatal y de empresarios privados, que invirtieron sumas millonarias (en inversiones públicas y privadas), una marcada recuperación a través de un sostenido y constante crecimiento económico.

En este contexto nace MR DETROIT INVESTMENTS, como compañía destinada a sumarse a la fuerza renovadora de la ciudad, poniendo en valor propiedades deshabitadas, comprándolas, remodelándolas a nuevo, y una vez rentadas, vendiéndolas a inversores extranjeros. El objetivo central de la compañía es facilitar, planificar y acompañar el proceso de inversión en real estate en la ciudad de Detroit a aquellas personas ávidas de realizar una inversión que le genere una renta neta anual superior al DIEZ POR CIENTO (10%) y a la vez obtener una gran revalorización del capital invertido.

¿Cuál sería el diferencial respecto del resto de las compañías del sector?

OR: La primera diferencia del servicio que ofrecemos en MR DETROIT INVESTMENTS respecto de aquel que ofrecen otras compañías, es la posibilidad de darle al inversor un acompañamiento integral durante todo el proceso, desde que comienza a pensar en llevar a cabo el negocio, pasando por la concreción del mismo y hasta el momento en el que decida salir de tal inversión. Otro diferencial importante de nuestra compañía es que estamos en condiciones de mostrarle todo el proceso de refacción a nuevo de la propiedad que elija adquirir, tanto con material fotográfico como fílmico, dándole de tal modo la plena seguridad de lo que está adquiriendo, entendiendo este diferencial como algo vital para la seguridad de la inversión.

¿Cómo se logra tal diferencial y qué tipo de garantías ofrecen?

FM: Poder llevar a cabo este tipo de tareas requiere del funcionamiento de un equipo multidisciplinario de trabajo, de los cuales algunos estamos en Buenos Aires y otros en la ciudad de Detroit. MR DETROIT INVESTMENTS, a través de alianzas estratégicas con distintas compañías compuestas por profesionales destacados en cada área vinculada al proceso que este tipo de inversiones requiere, nos permiten brindarle al inversor el conocimiento de todas las refacciones a las que su propiedad ha sido sometida para recibirla en condiciones reales de “refaccionada a nuevo”.

Para ello, nuestra compañía adquiere sus propios inmuebles, los refacciona y luego de rentarlos los vende en el mercado internacional, de modo tal de poder mostrar todos y cada uno de los trabajos de refacción realizados a la propiedad y la calidad de los materiales utilizados.

¿Cuál es el rango de inversión individual y qué rendimiento puede obtenerse?

OR: Las inversiones propuestas para bienes propiedad de MR DETROIT INVESTMENTS que actualmente tenemos disponibles, van desde los U$S 59.000.- hasta los U$S 160.000.-, y en todos los casos, le permite al cliente obtener una renta anual neta de entre el 10% al 12% del capital invertido.

¿Qué mensaje les gustaría dejar para aquellos potenciales inversores que lean este artículo?

Detroit es una ciudad fantástica que se encuentra en un proceso de gran recuperación. Como ciudad emergente, otorga numerosas alternativas para realizar negocios seguros y altamente rentables. Ahora bien, cada interesado debe estudiar, escuchar, investigar y agotar todas las dudas que tenga antes de realizar la inversión. Y para ello, al ser una inversión a distancia, resulta vital obtener de parte de aquella compañía con la que decida llevar a cabo su negocio inmobiliario, toda la información necesaria que acredite el estado de aquello que va a adquirir. ¡Los invitamos a hacernos las consultas que crean necesarias!

Más información en : www.mrdetroitinvestments.com - IG: MRDetroitInvestments - FB: MR Detroit Investments - TW: MRDetroitInvest // WhatsApp: +549-11-71230299 // +549-11-59709596