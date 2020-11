Diseño innovador y calidad constructiva

En 2013 nació el Estudio y Constructora Verona como una empresa desarrolladora de proyectos inmobiliarios. “Nuestro primer emprendimiento se trató de un edificio de cuatro pisos, ubicado en el barrio de Monte Castro, en CABA, para el que desarrollamos el proyecto y contratamos a una empresa constructora para que lleve adelante la obra civil. En principio, anduvo todo muy bien. En la fase de preventa pudimos lograr los flujos de caja necesarios para financiar el proyecto, con el objetivo de vender las unidades restantes una vez que estuvieran terminadas. Lamentablemente, la empresa constructora abandonó el proyecto cuando se encontraba al 80%, ya habiendo cobrado todo. Esto hizo que tuviéramos que ponernos del otro lado del mostrador, tomar las riendas de la obra civil y reconvertirnos en una empresa constructora. No fue fácil al principio, pero por suerte pudimos sacarlo adelante. El proyecto se terminó, se entregaron las unidades y pudimos dar vuelta la página. Por supuesto, la rentabilidad no solo no fue la esperada, si no que tuvimos que terminar de financiar el proyecto nosotros. Pero nos sirvió para ganar experiencia y como punto de partida de lo que es Verona hoy”, recuerda Martín Conti, director y fundador de la empresa.

- ¿Cómo es que se dedicó al desarrollo inmobiliario y la construcción?

Si bien cuando terminé el secundario me anoté en una carrera universitaria, siempre prioricé mi actividad laboral. Por lo tanto, decidí formarme en lo que me gustaba, a mi manera. Me considero muy autodidacta. Cuándo me toca llevar adelante un proyecto, trato de aprender hasta el más mínimo detalle. Busco información, me asesoro con expertos del área y trato de ser lo más perfeccionista posible. Siendo muy constante, experimentando y aprendiendo de los errores, es lo que mejores resultados me ha dado. Por esto trato de rodearme de gente idónea de cada área, para que me compartan sus experiencias y seguir aprendiendo.

- ¿Para qué tipo de proyectos es contratado el estudio?

Hoy en día, Verona es un estudio de arquitectura y empresa constructora a la vez. Nos enfocamos en proyectos inmobiliarios de alta calidad, principalmente en barrios cerrados. Buscamos acompañar al cliente en todo el proceso. Desde la elección del terreno, el diseño del proyecto y la ejecución del mismo. Cada proyecto para nosotros es único. Por eso buscamos la excelencia en cada detalle. Tenemos un equipo de arquitectos encargado de presentarle diferentes propuestas al cliente. Lo asesoramos sobre todas las posibilidades que existen en cuanto a diseño y funcionalidad, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias.

- ¿Trabajan con contratistas o tienen personal propio?

Una vez terminado el diseño, pasamos a la etapa de ejecución de la obra. Para esto contamos con personal propio, no trabajamos con contratistas ni hacemos subcontrataciones. Esto nos permite controlar al detalle todos los aspectos de la obra, y poder garantizar los estándares de calidad de cada proceso.

- ¿Qué proyectos tienen a futuro como empresa?

Nuestro objetivo está puesto en el continuo desarrollo de viviendas unifamiliares. Queremos abarcar todo el corredor norte, diseñando y construyendo proyectos de categoría para familias exigentes

