¿Quién es Sebastián Koroch? El joven director detrás de las estadísticas que preocupan a los argentinos

Hace algunas semanas, cuando el dólar blue llegó a cotizar a $145, se hizo viral un ranking donde Argentina figuraba como uno de los países con menor salario mínimo en dólares de la región. Algo inesperado años atrás, ya que sólo estábamos por encima de Venezuela. Un momento que ningún argentino contemporáneo creía que podía llegar, que nos muestra que estamos por detrás de Chile, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia. Incluso el primero de los países mencionados, nos duplica en poder adquisitivo. Esta comparativa entristeció a muchos argentinos, e incluso llegó a la televisión.

- ¿Por qué creés que tuvo tanta repercusión el ranking que realizaste?

- En mi opinión, sucedió porque la audiencia se sintió reflejada en ese ranking con lo que les acontece día a día. Más allá de los diversos costos de vida que hay en los países y que lo que realmente sea relevante es el IPC (Índice de Precios al Consumidor), hoy nos damos cuenta que estamos perdiendo posición en general frente a la región, y en muchos aspectos. Adicionalmente, los argentinos somos dolarfílicos. ¿Pero quién puede culparnos de esa parafilia? Sabemos que atesorando en la moneda norteamericana lo único que logramos es quitar capital del circuito económico, pero es lo único que nos da seguridad después de haber vivido tantos vaivenes (hiperinflación, convertibilidad, corralitos, megadevaluaciones, patacones, lecop, y un enorme etcétera). Además, no hubo inversión alguna en el último año que genere retornos como los que pudo tener alguien que compró dólares. Y esta situación se viene repitiendo hace décadas. Ni las acciones estrellas del Merval o el Byma tienen tanto ROI (return on investment).

- ¿Cómo hiciste la comparación?

- Tomé como base el salario mínimo vital y móvil de la Argentina de ese momento y lo dividí por el tipo de cambio del dólar blue. Muchos criticaban que utilizara dicho monto y no el oficial, pero hay que sincerar el valor de mercado del dólar, que claramente no es ése y por eso hay 15 tipos de cambio distintos actualmente. Si un ciudadano común, que no tiene acceso al dólar ahorro, que no está bancarizado, o que cobró ATP en su empresa, y hoy quiere comprar dólares, su alternativa es el blue. Distinta es la situación para las empresas. Pero yo quería enfocarme en lo que sucede con el común de la población.

- ¿Y cuál era tu objetivo para con el ciudadano común entonces mostrando este ranking?

- Que abramos los ojos acerca de lo que estamos transitando. Sé que dolarizar el salario mínimo no es la única variable macroeconómica para analizar la situación de un país, pero claramente es una alerta importantísima. Porque connota un problema de base, un problema estructural. Más allá de las políticas monetarias y fiscales que se deben tomar a corto plazo para controlar la devaluación, lo que sucede es que tenemos un problema en la generación de riqueza. La inflación y la devaluación se combaten con producción, y eso es lo que no estamos haciendo. Se precisan políticas socioeconómicas a largo plazo para generar inversión, innovación y exportación. Si nos faltan dólares, tenemos que buscar la manera de que ingresen más dólares al país y no sólo darle a la maquinita de moneda…

Sebastián, con 31 años, es Director de programas ejecutivos de la UCA y profesor de Posgrado de la Escuela de Negocios de dicha institución. A sus 30 años ya había sido seleccionado como Mejor Profesor de Posgrado. Es Licenciado en Comercialización, realizó un Master en Administración y actualmente trabaja en una de las empresas más grandes del país como Key Account Manager. Posee trayectoria como consultor comercial y de marketing en diversas multinacionales. A su vez controla varios emprendimientos, uno de los cuales es una Agencia de Marketing llamada Big Monkey, en la cual brindan servicios de asesoría de marketing 360° para todo tipo de negocios.

