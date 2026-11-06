Fabric supera los 90 locales: las claves del modelo de franquicias y expansión que trasciende Buenos Aires

Fabric, la marca insignia de Fabric Group, vive uno de sus años de mayor crecimiento. En el último año, la empresa pasó de 79 a más de 90 locales, con aperturas, renovaciones y nuevos proyectos en Argentina y la región. La compañía también registra un crecimiento del 8% en los tickets, impulsados por una mayor frecuencia de los clientes y por la llegada a nuevas zonas.

“Este año fue intenso, y en el mejor sentido. Abrimos, renovamos, nos mudamos y capacitamos equipos que vinieron de todo el país. Y lo más lindo es ver que, en cada lugar nuevo, la gente nos recibe como si ya nos conociera”, detalla Gaspard Hambückers, director comercial de Fabric Group.

Selección de piezas de sushi de autor elaboradas con precisión, donde la frescura de los ingredientes y el detalle en la presentación reflejan la identidad culinaria de la marca.

Paraguay suma su segundo local

En septiembre, Fabric abrió un nuevo local en el Complejo Perseverancia, en Asunción, y alcanzó dos establecimientos en Paraguay. A ellos se suman otros dos en Uruguay, por lo que la marca cuenta con cuatro locales fuera de la Argentina.

“Paraguay nos demostró que el modelo funciona fuera de casa. Es un público exigente, que viaja mucho y que reconoce la calidad. Eso nos da mucha confianza para lo que viene en la región”, señala Hambückers.

Flores: el primer local kosher de Fabric

En octubre, la marca inauguró en Felipe Vallese 3123, en el barrio porteño de Flores, su primer local kosher, a través de un franquiciado. La propuesta mantiene la identidad nikkei de Fabric, con una carta adaptada para cumplir con las normas kosher.

Gran Buenos Aires: Hudson y Luján abren sus salones

En el Gran Buenos Aires, la estrategia de apertura comienza, en algunos casos, con el servicio de delivery y continúa con la puesta en marcha del salón. En Hudson, el delivery funciona desde junio y el salón, de 185 m², está previsto para noviembre en el Complejo Downtown Greenville. En Luján, el servicio de delivery comenzó en octubre y la apertura del salón está prevista para noviembre.

Fabric Sushi Canning: un espacio pensado para ofrecer una experiencia gastronómica inmersiva.

“Nos gusta abrir primero el delivery. Es la mejor forma de conocer el barrio, entender qué pide la gente y llegar al día de la apertura con clientes que ya nos esperan”, explica el director comercial.

La expansión también incluye la renovación de los locales de Acassuso y Francisco Álvarez, la apertura de un nuevo establecimiento en Quilmes, la mudanza del punto de delivery de Recoleta a Juncal 1218 y la llegada de Casa Fabric a Remeros Beach, en Tigre.

Neuquén: el primer Fabric en altura

Entre fines de noviembre y principios de diciembre, Fabric prevé abrir un nuevo local en Neuquén, que será el primero de la marca con formato rooftop. Ubicado en un edificio con vistas panorámicas de la ciudad, contará con salón, take away y delivery.

“Neuquén es una ciudad que crece muchísimo y tiene un público que busca propuestas de calidad. Queríamos llegar con algo especial, y un rooftop con esa vista es exactamente eso. Y ya estamos pensando en un segundo local en la ciudad”, adelanta Hambückers.

Lo que viene: San Juan, Córdoba y Rosario

Fabric también avanza con su llegada a San Juan, donde proyecta abrir un primer local con un socio local.

A mediano plazo, la compañía apunta a desembarcar en Córdoba y Rosario, dos de las principales ciudades del país en las que la marca todavía no tiene presencia. Para avanzar con esos proyectos, se encuentra en la búsqueda de socios y ubicaciones adecuadas.

“Córdoba y Rosario son las dos ciudades que más nos piden. Mucha gente de ahí nos conoce de Buenos Aires o de la Costa y nos pregunta cuándo llegamos. Queremos entrar a las dos, y estamos buscando a los socios indicados para hacerlo bien”, señala Hambückers.

Fachada exterior de Fabric Sushi en Mar del Plata, destacando su arquitectura moderna

De cara a 2027, la expansión hacia el interior del país será uno de los ejes de crecimiento de la compañía. “Hay muchísimas ciudades donde Fabric todavía no está, pero donde la gente ya nos conoce. Ahí queremos llegar, con socios locales que quieran crecer con nosotros”, concluye.

El detrás de escena: estandarización, cocina y cultura corporativa

Fabric nació en 2008 en Palermo Hollywood con una propuesta que fusiona la gastronomía japonesa y peruana. Con el paso del tiempo, la estructura dio origen a Fabric Group, un conglomerado gastronómico que hoy abarca marcas como Tigre Morado, Dragón Blanco, Yatai Yatoi, Emperador Meiji, Mutsuhito y ADA, además de la unidad de catering corporativo MOTS.

Sostener la consistencia operativa en más de 90 locales requiere una arquitectura organizacional coordinada por áreas especializadas: Expansión, Arquitectura, Proyectos, Operaciones, Recursos Humanos, Administración & Finanzas, Marketing, Trade, Pricing y Eventos.

Rincón íntimo del salón de Fabric Sushi en Tucumán, donde la madera texturada, la vegetación y la iluminación cálida crean un ambiente sofisticado y acogedor.

“Antes, muchas decisiones se tomaban por intuición. Hoy cada proyecto tiene sus números, su cronograma y su seguimiento. Pero la intuición sigue estando: la profesionalización no es dejar de sentir la marca, es darle herramientas”, destaca Hambückers.

En la cocina, la exigencia recae sobre la estandarización de las recetas y los insumos. Fabián Masuda, chef ejecutivo del grupo, remarca la disciplina requerida por el oficio: “El sushi parece simple, pero no perdona nada. El corte, la temperatura del arroz, el punto del pescado, el tiempo entre que se arma y llega a la mesa.

Ambientación del salón en Fabric Sushi Costa Rica (Palermo)

Todo eso lo trabajamos todos los días, en cada local”. Cada plato es sometido a instancias de prueba preoperativas para garantizar que pueda ejecutarse con la misma calidad en Palermo que en la Patagonia o Cuyo.

“Lo que más cuidamos es la consistencia. El cliente que pide un roll en Luján tiene que sentir lo mismo que el que lo pide en Palermo. Eso no se logra con un manual: se logra con gente que entiende por qué hacemos las cosas así”, concluye Hambückers.

Contacto para franquicias: [email protected]