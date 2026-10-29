Rutinas de juego equilibradas: por qué importan más de lo que la mayoría de los jugadores cree

Los videojuegos encajan mejor en la vida cotidiana cuando ocupan un lugar deliberado en el día. El tiempo de descanso planificado puede convivir con el sueño, la actividad física, el trabajo o los estudios, las comidas, las relaciones personales y el tiempo lejos de las pantallas. Este enfoque evita tratar un pasatiempo como una actividad que debe competir con todas las demás prioridades.

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Una rutina equilibrada no exige que el tiempo libre se convierta en un horario rígido. Le da a cada sesión de juego un comienzo claro y un punto de cierre razonable que encaja con el resto del día. Este enfoque mantiene el entretenimiento como una actividad intencional, en lugar de dejar que desplace por accidente lo esencial.

Proteger las bases del descanso

El sueño y la actividad física merecen tener un lugar en la agenda antes de incluir los videojuegos. La Organización Mundial de la Salud afirma que cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna y aconseja a todos los grupos de edad limitar el tiempo sedentario. Para los adultos, sus recomendaciones establecen como referencia al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada.

Según la OMS, la actividad física regular se asocia con una mejor salud mental y cognitiva, un mejor sueño y diversos beneficios para la salud física en los adultos. Una caminata, una sesión de ejercicio u otra pausa activa pueden tener un lugar planificado antes o después de una sesión de juego. La cuestión no es presentar los videojuegos como la causa de la inactividad, sino mantener el movimiento presente a lo largo de la semana.

Las necesidades de sueño también aportan una estructura útil a las rutinas. El CDC indica que los adultos de 18 a 60 años generalmente necesitan al menos siete horas por noche; los adolescentes de 13 a 17 años, entre ocho y diez horas; y los niños de 6 a 12 años, entre nueve y doce horas. Mantener horarios constantes para acostarse y levantarse puede favorecer un mejor descanso.

El CDC también recomienda apagar los dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de acostarse. Un momento de relajación sin dispositivos crea un límite práctico entre el juego y el sueño. Leer, prepararse para el día siguiente o mantener una conversación tranquila pueden ocupar ese espacio sin exigir una rutina complicada.

Evaluar el equilibrio por la vida cotidiana, no por un horario fijo

Un único límite diario para los videojuegos puede pasar por alto el problema real. La Academia Americana de Pediatría respalda planes personalizados de uso de medios para cada familia, en lugar de una regla general sobre el tiempo frente a la pantalla. Su enfoque prioriza un sueño adecuado, la actividad física, la conexión familiar y otras actividades importantes por encima de un número fijo de horas.

Los momentos planificados para terminar de jugar ayudan a llevar esa idea a la práctica diaria. Terminar una sesión antes de otra responsabilidad, hacer una breve pausa para moverse entre una actividad y otra y mantener un período sin dispositivos antes de acostarse son estrategias útiles para crear rutinas. No son prescripciones médicas ni reglas universales para todos los jugadores.

Esta distinción también aclara qué es el trastorno por videojuegos. La Organización Mundial de la Salud lo define como un control deficiente sobre el juego, la prioridad que se da al juego por encima de otras actividades y la continuación del juego pese a consecuencias negativas. Por lo general, el deterioro significativo en áreas importantes del funcionamiento es evidente durante al menos 12 meses, y esta afección afecta solo a una pequeña proporción de las personas que juegan.

Jugar con frecuencia o tener ocasionalmente una sesión larga no equivale, por sí solo, a esa condición clínica. Una evaluación práctica considera el lugar que ocupan los videojuegos junto con el descanso, la actividad física, la escuela o el trabajo y las relaciones. Cuando esas prioridades se mantienen protegidas, el tiempo libre cumple una función más clara y saludable.

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