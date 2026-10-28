Ingeniería del aire: Germán Herrero, el diseñador que controla lo que se respira en los hospitales argentinos

Germán Herrero trabaja controlando algo que la mayoría de la gente da por sentado: el aire. El aire que respiran los pacientes de un quirófano, los investigadores de un laboratorio farmacéutico o los operarios de una planta de alimentos. Diseña, fabrica, monta y pone en marcha los sistemas que controlan su temperatura, su humedad, la presión del ambiente y hasta el tamaño de las partículas suspendidas, condiciones de las que depende la seguridad de esos espacios.

Se formó como Técnico Electromecánico Nacional y empezó su carrera en 1999, instalando y haciendo mantenimiento de aires acondicionados domésticos. Con el tiempo notó una necesidad que no cubrían los equipos estándar del mercado: asegurar salas limpias para la industria farmacéutica, entornos seguros en grandes superficies para la industria alimenticia, laboratorios químicos, o quirófanos en clínicas y hospitales. De ahí nació su especialización en Unidades de Tratamiento de Aire y sistemas de filtrado hechos a medida.

En la actualidad preside Tecas Termomecánica S.A, una empresa de diseño, fabricación e instalación de equipos y sistemas de HVAC y tratamiento de aire, con la que ha dado soluciones a grandes proyectos a destacadas instituciones lo largo de Argentina como el Hospital Domingo Funes, Hospital de Niños, Hospital Italiano de Córdoba, Hospital Rawson, Hospital Regional Eva Perón, Hospital Carlos Snopek, Clínica Nacional Arroyito y Clínica SUOEM, entre otros.



Herrero, a su vez, desde 2022 es el único inventor registrado ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) por su “Máquina Purificadora de Aire”. Ese mismo año, lideró una prueba de concepto para la Autoridad de Rutas y Transporte de Dubái (RTA): durante tres días, en el depósito Rashidiya del metro de esa ciudad, adaptó e instaló un sistema de oxidación fotocatalítica (PCO) en un equipo de climatización de los trenes, con el objetivo de validar su integración mecánica y eléctrica sin modificar el diseño original de la unidad.

Es diplomado en Administración de empresas y ha certificado internacionalmente capacitaciones en el Centro Técnico Europeo para Instalaciones Térmicas de Edificios (España) y como especialista en filtración de aire, por la National Air Filtration Association (NAFA).

Convencido de que la calidad del aire es una variable clave para la mejora de los procesos y los entornos de trabajo en la próxima década, se propone desarrollar nuevos productos y equipamiento para lanzar en diferentes mercados, sobre todo en Estados Unidos.