Marketing educativo: una disciplina que se posiciona como estrategia clave para potenciar a las instituciones académicas

Uno de los peores errores que se pueden cometer al pensar en la comunicación de una marca, si tomamos a las instituciones académicas como tal, es creer que con tener una cuenta activa en Instagram y publicar novedades de manera aislada es suficiente. En el mundo digital actual, la verdadera clave pasa por construir comunidades sólidas que conecten genuinamente con los valores que transmite cada colegio. En este caso, el marketing no tiene un fin meramente comercial, sino que se consolida como la herramienta principal para construir una identidad institucional coherente y confiable.

Esta regla hoy impacta de forma total en los colegios y universidades. En un contexto atravesado por la contracción de la matrícula, la caída de la natalidad y la diversidad de ofertas educativas, ofrecer una sólida propuesta pedagógica es importante, pero posicionar a la institución frente a los competidores requiere de una estrategia ad hoc, con el objetivo de lograr una construcción de marca planificada para difundir la propuesta de valor del establecimiento. Es así como el rol de los expertos en marketing se transformó en una función clave dentro del mercado educativo.

Si en tu establecimiento académico todavía no desarrollaron una planificación estructurada de marketing para este año, están en el momento perfecto para diseñarla y ponerla en marcha el año próximo, como parte de un plan estructurado y medible. Algunas instituciones incorporan el puesto específico de especialista en marketing, mientras que otras eligen dar esos primeros pasos mediante agencias externas que conozcan a fondo las particularidades y normativas del mercado académico.

Desde la consultora educativa integral ROB, explican: “Nuestro servicio de marketing educativo tiene la misión de acompañar a las instituciones a alcanzar sus metas, potenciar su visibilidad y generar un impacto positivo y duradero sosteniendo metas 360. A través de un equipo altamente capacitado y con amplia trayectoria en el sector, diseñamos soluciones innovadoras y personalizadas para impulsar el crecimiento institucional”.

Estos son los pasos para lograr una estrategia de marketing educativo eficiente

El punto de partida para desarrollar cualquier plan de marketing es conocer a fondo la marca, en este caso, la institución: aceptar sus fortalezas y debilidades reales para trazar un esquema acorde a los objetivos de posicionamiento o captación de matrícula que se busquen para el ciclo lectivo. En este caso, el marketing puede ayudar tanto a optimizar los procesos de admisión como a fortalecer la reputación del establecimiento frente a la comunidad.

Como un aporte especial para potenciar la gestión, desde ROB te compartimos una guía práctica con los pasos fundamentales para armar tu plan estratégico. El primer tip consiste en realizar un diagnóstico profesional: definir con precisión el ADN de tu institución, qué propuestas diferenciales y extraprogramáticas, qué hace la competencia y cuál es tu verdadero diferencial en la zona.

Por otro lado, ningún plan de marketing se puede implementar sin metas claras. Es fundamental trazar objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo de acción definido que permita analizar si la estrategia está funcionando de forma efectiva.

En definitiva, anticiparse a los cambios del sector educativo y profesionalizar la comunicación pasan a ser en el ecosistema actual una necesidad estratégica para sostener el proyecto institucional desde el posicionamiento de marca.