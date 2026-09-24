Lado B en Casa Cavia: hamburguesas, cócteles y postres para descubrir una nueva propuesta cada mes

Los miércoles tienen una nueva propuesta gastronómica. La idea es convertir este día en una cita semanal diferente, con un menú que se aleja de la propuesta habitual y cambia cada mes.

En Casa Cavia, la hamburguesa es la protagonista de esta primera edición. Félix Babini creó una doble hamburguesa de ojo de bife y tapa de asado, acompañada por barbacoa de ciruelas ahumadas y whisky, queso tybo ahumado, pickle de nabo y cebolla dulce frita.

La propuesta se completa con una bebida y un postre especialmente pensados para acompañar el menú. Flavia Arroyo creó un Fernet sin Coca, mientras que Fabio Mandia presenta una Chocotorta reversionada.

La dinámica se repetirá cada mes con una nueva versión de la hamburguesa, un cóctel y un postre diferentes, para descubrir una propuesta renovada en cada edición.

La cita es todos los miércoles de septiembre, desde las 20 h, en Cavia 2985, CABA.