Laura Hannois: “El verdadero poder está en la acción”

El mundo ya no es el de antes, dicen las palabras populares. Mientras que los científicos son más específicos. En 50 años el planeta avanzó de manera vertiginosa con cambios increíbles para la vida humana. Mucho más notorios y radicales que los que se produjeron en los 200 años previos. En gran medida (o casi toda) se debe al desarrollo antes inimaginable de la tecnología.

Hoy celulares, satélites, vehículos espaciales y hasta simples robots domésticos han creado un mundo de confort que nos resulta familiar y cotidiano, sin el cual no podemos imaginar la vida. Y cuesta creer que todo este campo se desarrolló en muy pocas décadas. Sin lugar a dudas cada uno de ellos ha sido el resultado de investigación, visión e idoneidad de científicos comprometidos con lograr hacer realidad lo que para otros sólo era pura imaginación.

La licenciada Laura Hannois entiende muy bien de qué se trata esto. No sólo porque debió pasar duras pruebas de vida para concluir sus estudios, sino porque como en muchos otros rubros debió redoblar el empeño al sentir el peso de ser mujer en un campo rotulado casi exclusivamente masculino. A los 8 años comenzó a programar como un juego y a los 12 ya tenía claro que su camino era la ciencia. Se inició en un colegio técnico y se recibió de técnica en computación.

Con apoyo de su familia para vencer obstáculos y tras decisiones duras como mudarse de ciudad, compartir vivienda con 16 estudiantes, madrugones y siempre el trabajo de medio tiempo, inició su sueño de estudiar en la Universidad Nacional de La Plata. Primero en Astronomía y luego se cambió a Ingeniería electrónica. Su constante motivación por el campo la llevó en 1999 a ganar una beca de investigación para realizar su tesis de Medición de campo electromagnético. Sin embargo, un duro golpe en el año 2000 puso un paréntesis para finalizar su carrera, aunque le permitió cobrar relevancia en el ámbito privado, con algunas incursiones en el terreno público.

A los 27 años le llegó su gran primer desafío. Fue contratada por British Telecom como Gerente de proyectos para Unilever México, Caribe, Centroamérica y Andina durante 4 años. Al regresar nuevamente a Argentina, se sumó a Alcatel-Lucent, y luego a Huawei para la cuenta Telecom como Gerente de proyectos. En 2012 ingresó a BGH Tech Partner como Jefa de tecnología e infraestructura, donde uno de los proyectos más relevantes fue hidrometría (alarmas tempranas) para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2016 incursionó en el ámbito público como Directora de tecnología para seguridad en el Municipio de Vicente López. Durante este tiempo, finalizó sus estudios, y fue por más con una diplomatura en Marketing B2B en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), entre otros títulos.

Cualquiera estaría satisfecho con semejantes logros, sin embargo la visión siempre progresista de Laura la condujo sin desviaciones en 2018 hacia NEC (Nippon Electric Company) donde se desempeñó de manera notoria como Gerente Regional de Marketing para América Latina y, lo que tal vez ella más valora, fue la oportunidad enriquecedora de haber conceptualizado y desarrollado eventos internacionales sobre Ciudades Inteligentes y Seguridad Pública, como el Smart City Expo Buenos Aires en 2019, donde combinó la creatividad y la última tecnología disponible de reconocimiento facial que agilizaba los tiempos de acceso al evento, e información del mismo a la vez que eliminaba el uso de papel, y también las versiones de México, Colombia, y los eventos de INTERPOL en Chile y Argentina, entre tantos otros.

El vértigo combinado con enormes satisfacciones hizo que 2019 fuera un hito en su carrera cuando fue invitada como panelista al Smart City Business Expo Colombia, donde se inició como oradora, una actividad que disfruta hasta estos días en eventos sobre tecnología y negocios. Su carrera meteórica no ha borrado sus recuerdos y cada vez que puede, rememora sus infantes comienzos con la revista Muy Interesante (magazine de cabecera) y también aquel libro con el que logró sus primeras programaciones: Arturito y yo, el cual aún conserva como piedra filosofal de su carrera.

La pandemia de Covid 19 que atravesó el planeta no fue obstáculo para seguir en ritmo. Su sensibilidad por las dificultades del género, la discriminación, diferencias de salarios y de oportunidades fue el motor propulsor para crear iN+A LatAm una consultora con propiedades inclusivas para el universo femenino en la tecnología, y llegó el primer gran trabajo de la consultora, IINNDI (Innovación + Desarrollo + Inclusión), evento 100% virtual para dar visibilidad y accionar sobre estos temas.

En 2021 se incorporó a ARSAT (empresa de telecomunicaciones del Estado argentino) y desde el programa del Centro de Géneros en Tecnología realizó un trabajo que permitió el favorable saldo de 2500 mujeres argentinas capacitadas en temas de tecnología, y en 2022 el primer evento presencial post-pandemia Women in Tech Argentina (WiT).

Como toda mujer multitasking, logró una loable familia y un hijo que hoy tiene 15 años. Su vida profesional gira en torno al rol honorífico de Coordinadora de la Subcomisión de Internet de las Cosas en el consejo profesional de ingeniería de telecomunicaciones, electrónica y computación (COPITEC), la docencia, y principalmente como consultora en marketing y tecnología. El broche de Oro de este año, sin dudas, es haber sido nominada a los Globant Women that Build Awards, el cual seguramente engrosará con resultados satisfactorios su ya nutrida y prolífica carrera porque, como repite una y otra vez con convicción en cada una de sus oratorias: “siempre he sido coherente con mi decir y con mi hacer. Estoy convencida de que la única forma de generar el cambio es accionando”. Y así será una vez más porque, como se sabe, la ciencia y la imaginación humana, no tienen fronteras.