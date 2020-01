Leonardo Misuraka: experto inmobiliario

¿Cómo visualiza que será el 2020 para el sector?

Es complicado predecir lo que puede pasar en el país, pero a veces nuestros problemas son parte de la solución. Me refiero a distintas crisis por la que hemos pasado y a mi entender, una de las más duras fue la del 2001. En esa ocasión en la que tenía algunos inversores españoles que invertían en Nordelta, y me decían que por su cultura europea si un banco hubiese acorralado sus ahorros, no volverían a depositar en un banco, por un periodo mínimo de diez años.

Recrudeciendo su crisis, conocí a muchos argentinos que por las altas tasas cobraban su sueldo y lo ponían a plazos fijos, pensando que nuevamente no lo iban a acorralar. Por eso digo, nuestra falta de memoria (que no sería una virtud) hace que las crisis duren menos y que los mercados se reactiven en menos tiempo.

De todos modos, los inversores en nuestro rubro querrán ver el desarrollo y evolución de las políticas económicas y cuando vean algo de certeza, tomarán riesgo en inversiones que ya están acostumbrados a hacer. Lo más importante que tiene nuestro rubro es que: la demanda no se pierde, sino que se acumula. A lo que tenemos que dedicarnos en estos tiempos, es a contener, liderar y preparar a nuestros equipos, para que cuando la ola de demanda llegue, sepamos surfearla.

¿Cómo prevé que pueden evolucionar los precios de las propiedades, la oferta y la demanda?

En general y sacando el mercado de bajos valores, los precios de las propiedades van a seguir bajando. La oferta es cada vez mayor. A pesar de esto, veo un buen año para el sector, ya que en algún nivel de precios van a aparecer los compradores.

Veo que hay mucha gente dolarizada, esperando vislumbrar como serán las nuevas reglas de juego de este gobierno (Cepo, Bienes Personales, Ganancias, Dólar, inflación, etc.). Me parece que el sector con mayores posibilidades, va a ser el de emprendimientos con financiación en pesos.

¿Hay algún segmento (residencial y oficinas premium /pozo) con mejores posibilidades que otros? ¿Qué tipo de oportunidades habrá?

En cuanto a los precios de las propiedades, creo que se van a comportar distinto. El nuevo gobierno se enfocará en la gente de menos recursos con créditos blandos, lo que provocará en ese segmento, un alza de dichas propiedades. Por otro lado, los propietarios de bienes de alto valor, estarán en la mira de altos impuestos, (eso sumado a que ese segmento históricamente viene perdiendo valor de renta) y eso impulsará a muchos tenedores, a querer liquidarlos y eso empujará a la baja de sus valores.

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram, Facebook y Linkedin.