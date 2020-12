Lic. Marcelo Sitnisky: los resultados de las terapias online en pandemia

El Licenciado Marcelo Sitnisky es un especialista en la rama psicológica y es un pionero y referente de las consultas virtuales. Hoy desde NOTICIAS conversamos con él, quien nos trae información valiosa a la hora de tomar una consulta de manera online.

“Los efectos del covid19 se están haciendo cada vez más evidentes. La salud mental está también recibiendo el impacto de las restricciones que estamos teniendo en lo que era nuestra vida cotidiana y por el confinamiento actual. Estamos viendo síntomas cada vez más intensos y significativos de ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Y es notable la presencia de algunos indicadores de rendimiento cognitivo que, en muchas situaciones, está disminuyendo”, destaca el profesional.

¿Cómo impacto la pandemia en su especialidad?

Siempre tuve un porcentaje importante de mis consultantes haciendo terapia online. Desde que la pandemia empezó, reconvertí todas las sesiones a la práctica virtual y muchos nuevos consultantes se acercaron. El punto es que la gente empezó a preguntarse acerca de nuevos temas: ¿cuándo terminará esta situación?, ¿llegaré vivo/a?, ¿y mis seres queridos? Estas preguntas no tenían respuestas conocidas por lo que a todos nos llevó a una gran incertidumbre.

En todo el mundo se preguntan y las respuestas todavía no las tenemos. El gran desafío es acompañar a los consultantes a convivir con la incertidumbre o con muchísima más incertidumbre de la que nunca tuvimos. Ese es el impacto y el reto que tenemos y con el que estamos avanzando……

¿Considera importante el apoyo psicológico en lo laboral?

El apoyo psicológico en todo lo relacionado a la esfera laboral es fundamental. Muchas veces las personas no rinden por motivos ajenos a lo laboral, por temas no resueltos o no abordados de índole personal. Somos una unidad bio-psico-física y es fundamental que todo esté armonizado. Desde nuestro enfoque contribuimos a que cada eje funcione equilibradamente e impulsamos a que nuestros consultantes disfruten de las diversas esferas vitales.

¿Cuál es su mayor satisfacción dentro de su trabajo?

En cada área de nuestra vida, es muy importante que estemos contentos/as y satisfechos/as con lo que hacemos, que nos sintamos queridos y reconocidos. Mi principal satisfacción en lo laboral es cuando mis consultantes pueden estar felices con lo que son, con lo que hacen, con el afecto que reciben de las personas con las que interactúan y en especial con sus compañeros/as de trabajo, con sus jefes y amigos/as.

En realidad, la mejor definición que conozco para la felicidad es: “estar contento consigo mismo, gustarse”. Y si aplicamos ese concepto a lo laboral, entonces podemos decir que la mayor satisfacción en lo laboral para cualquiera es estar contento con lo que uno hace y con la manera en que es tratado por los otros. ¿Podemos enseñar estos conceptos? ¿Podemos indicar algunas instrucciones de cómo llegar a estos puntos y cómo superarlos? La experiencia en todos los casos tratados, indica que venimos haciéndolo de manera muy satisfactoria.

Datos de contacto: www.terapiavirtual.com.ar - terapiavirtualpsi@gmail.com - WhatsApp: +5491166421447.