De chico le decían que, por ese interés que mostraba hacia los números, tenía que estudiar economía o finanzas. Sin embargo, él se decidió por la Arquitectura. “Desde pequeño sabía que iba a ser arquitecto. Me recibí de Maestro Mayor de Obras para continuar luego con Arquitectura en la UBA”, dice Emiliano Vera Mancini, titular de EMVM quien, en 2015 decidió comenzar con su propia carrera como emprendedor.

“Iniciar mi propio estudio fue un mundo nuevo y desafiante que me llevó a buscar más y mejores herramientas. Así, teniendo en cuenta mi gusto por la economía, y los negocios, decidí estudiar aquello para los que muchos decían que tenía condiciones. Como arquitecto, podía no solo hacer negocios por mi cuenta, sino ayudar a cientos de personas que buscan refugiarse en el ladrillo. Con los conocimientos adquiridos en un posgrado en Management de la Universidad del CEMA y otro en desarrollo inmobiliario en la UBA, abrí nuevos caminos, no habituales para el común de los arquitectos”, explica Emiliano.

- ¿Esta formación tan distinta y complementaria, a la vez, le permitió entender la Arquitectura de otra manera?

Sí, hoy puedo decir que mi modo de ver y entender la Arquitectura es muy distinto al de otros arquitectos. Yo no solo veo un proyecto de arquitectura, veo un complejo proceso de trabajo que, con una adecuada coordinación de actores, terminará entregando como resultado un proyecto inmobiliario, siendo la arquitectura parte de la cadena de valor, pero no el fin en sí mismo. No hay arquitectura sin gestión. No existe el proyecto sin la coordinación de expertos en áreas clave. Y esto no se trata de desarrollo inmobiliario a gran escala, sino de entender que se puede y debe aplicar la misma lógica a una reforma, a la construcción de una casa o local comercial.

- ¿Esta visión también es para una casa familiar?

Sí. El propósito de cada cliente es mi materia prima para realizar un proyecto de arquitectura. Sin un propósito claro, es muy difícil trabajar, ya que es clave entender para qué se hace lo que se hace. No es lo mismo realizar un proyecto de vivienda para una familia que la quiere disfrutar en el largo plazo, que para otra que lo hace como inversión. El abordaje, las decisiones y preguntas a realizar son totalmente distintas. Mi rol como arquitecto es profundizar en el propósito de mi cliente para lograr eficiencia en los proyectos.

