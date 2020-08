Oficinas más saludables y productivas ONLINE

WellnessConsulting vino para cortar con el estrés y los malos hábitos en las empresas. Se trata de una compañía de servicios integrales que busca implementar una cultura del bienestar en pos de contribuir a que los empleados se sientan más motivados y con más energía para realizar sus tareas. De esta manera se entrena su desarrollo emocional e intelectual con el fin de multiplicar sus capacidades individuales y colectivas. A su vez se focaliza en la estimulación neuronal para generar mapas dinámicos de inteligencia en cada persona, y en la organización en sí.

Este emprendimiento nace en el 2010 como un Servicio Premium de distribución de frutas de estación en bandejas a oficinas, siendo una alternativa saludable para la dieta diaria de quienes pasan muchas horas en su trabajo. Pronto se sumaron los cereales y frutos secos en bolsitas individuales, como snacks. Este servicio tuvo tanta aceptación que generó una nueva conciencia por parte de las empresas relacionada al ámbito del bienestar laboral. En épocas de recesión y ajustes salariales, lograr que el empleado se sienta bien y a gusto con la compañía no es poca cosa.

En 2014 se lanza Directo de Huerta – WellnessConsulting con la premisa de implementar una cultura de Salud y Bienestar corporativo, que conlleve muchos beneficios para los trabajadores. Esto, más que nada, uniendo una alimentación saludable con Programas de BIENESTAR IN COMPANY. Orientada a los tres estados de bienestar: cuerpo, mente, emociones.

La compañía ofrece los siguientes servicios:

Actividades recreativas y deportivas con personal especializado.

Pausas laborales.

One Day in yourshoes : programa para empleados que permite conocer desde adentro el trabajo de sus colegas en otras áreas, con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias en la empresa.

HealthyCornerFruits, After Office : barras de frutas frescas, licuados, sommelier, cervezas artesanales y jugos naturales para todo tipo de eventos. Las reuniones son la ocasión perfecta para compartir entre colegas.

Constelaciones empresariales : se trabaja fundamentalmente en la línea de analizar, diagnosticar e informar alternativas para un posible cambio al estudiar diferentes posibilidades, diagnosticar problemáticas para ayuda a la empresa u organización a descubrir las mejores estrategias para implementar las soluciones que puedan restaurar el equilibrio y la armonía del ámbito laboral.

PNL + Yoga + Coaching: tiene como objetivo entrenar el desarrollo emocional e intelectual de las personas, con el fin de multiplicar sus capacidades individuales y colectivas; ampliando el potencial en la "inteligencia de equipos de trabajo, liderazgo y decisional".

Desde 2016 desarrollaron Kioskos Saludables By Directo de Huerta. Proponen una estética vintage que convive con la imagen de marca de Directo de Huerta y agregan un estilo diferencial ante otros espacios de comidas, además de impulsar un concepto homogéneo y congruente con la línea de la marca. Los productos son cuidadosamente seleccionados para que sean acorde al concepto de Kiosco Saludable & Take Away.

Un ejemplo de Kiosko Saludable by DDH es en el colegio St. Martin in the Fields, donde se ofrecen frutas y otros snacks saludables en reemplazo de otros productos tradicionales de kioscos.

La empresa hoy Wellness Consulting brinda todos los servicios de PROGRAMAS DE BIENESTAR IN COMPANY bajo la modalidad ONLINE y al mismo tiempo sus clientes saben que en www.wellnessconsulting.com.ar pueden encontrar servicios de Bienestar para colegas y en www.directodehuerta.com.ar pueden encontrar productos y servicios para sus familias y colegas. Una empresa verdaderamente integral, focalizando en el BIENESTAR.

Conoce más ingresando en www.wellnessconsulting.com.ar.

Para contacto : Lic. Alejandra Faienza - OWNER & CO-Founder | DDH Wellness Consulting

Mobile: 54911–64138886

Email: bienestarcorporativo@wellnessservicios.com

Skype: Alejandra Faienza.