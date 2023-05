GRUPO ABAX: "Por qué es importante la Educación Financiera en una economía en constante cambio"

Cuando hablamos de Educación Financiera nos referimos a tener información y comprensión de conceptos que nos ayuden a manejar el dinero más eficientemente.

Nos enseñan cómo salir al mercado laboral y generar ingresos, pero no nos enseñan cómo administrar el dinero. La falta de estos conocimientos tiene un impacto negativo en la sociedad y en la economía en varios aspectos.

Hoy tenemos generaciones viviendo una cultura de gasto y consumo excesivo donde es un hábito comprarse un buzo de $50.000, pero es “imposible” comprarse una vivienda, cuando en la realidad no es imposible. Es casi impracticable hacerlo con créditos hipotecarios porque hay pocos, pero con un hábito de ahorro e inversión se puede lograr, va a llevar tiempo y decidir qué dejar de consumir algo hoy para mi bienestar futuro.

Se ha perdido la cultura del ahorro y eso afecta la estabilidad económico-financiera de las personas o familias a lo largo de toda su vida. La pandemia por ejemplo, sorprendió a muchas personas sin poder salir a trabajar a generar ingresos, sin ahorros para sostenerse durante los períodos de cuarentena y tuvieron que endeudarse y pedir plata prestada para cubrir esa falta de dinero. Aún así, post-pandemia seguimos inmersos en una necesidad de satisfacción inmediata que nos lleva al consumismo desmedido, dejando completamente de lado el ahorro.

Es importante ahorrar e invertir porque nos permitirá crear riqueza a lo largo del tiempo, tener un fondo de emergencia para imprevistos, planificar vacaciones, la educación de nuestros hijos, una vivienda propia o jubilarse cómodamente, entre otros objetivos; tener un respaldo financiero nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. En la actualidad la expectativa de vida es cada vez mayor, incluso en algunos países ya se ha aumentado la edad jubilatoria, pero ¿Quién se ve trabajando hasta los 80 años? ¿Quién se imagina viviendo bien con una jubilación mínima como la mayoría de los argentinos hoy? Si no ahorras durante toda tu etapa laboral activa es muy difícil que puedas mantener estable tu economía cuando quieras dejar de trabajar. Yo tengo abuelos que ahorraron, se capitalizaron y hoy viven cómodamente, y otros que con $80.000 de jubilación mínima necesitan seguir trabajando o ayuda económica de sus familiares. También están los riesgos financieros como el lucro cesante, que es perder nuestra capacidad de generar ingresos por una enfermedad grave o accidente, y hay instrumentos financieros que ayudan a anticiparse esos riesgos y evitar la inestabilidad económica que pueda provocarnos.

En general, ahorrar e invertir nos permite no solo evitar perder contra la inflación y devaluación en el corto plazo, sino a largo plazo alcanzar una mayor tranquilidad financiera en nuestra vida.

Es importante que nos involucremos en nuestras finanzas personales porque nos va a permitir tener el control de las decisiones que requieran dinero y lograr nuestros objetivos. Posiblemente no tengamos definidos muchos de esos objetivos, pero lo que sí sabemos es que para la mayoría de ellos necesitaremos dinero y tener esa variable bajo nuestro control nos va a dar más libertad de elegir. Cuando estudié Ciencias Económicas no me enseñaron cómo, ni por qué ahorrar e invertir, mi familia en muchas ocasiones se vio afectada económicamente por falta de asesoramiento y herramientas financieras adecuadas, mi entorno y hasta yo misma hemos cometido errores por falta de Educación Financiera, esto me motivó a especializarme en inversiones y trabajar como Asesora Financiera para ayudar a las personas. En resumen, trabajar con un Asesor Financiero te ayudará a ahorrar mejor y tomar decisiones financieras más informadas para lograr en el tiempo objetivos grandes si no eres idóneo en finanzas.

Agustina Truccone

Contadora Pública - UES21 - C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 441 Fº 123

Asesora Financiera Idónea en Mercado de Capitales - AP CNV 1637.

Productora de Seguros - SSN 99382.

