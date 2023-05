¡Invertir para no perder… Invertir para ganar!

Se habló días atrás sobre la importancia del ahorro, pero, eso no es todo en el bienestar del ahorrista, Argentina cuenta con una situación particular, la alta inflación. Fenómeno que desde la economía se explica cómo un aumento constante y generalizado de precios, sostenido en el tiempo sobre todos los bienes transables. Explicándolo de otra manera se puede decir que es la disminución constante del poder adquisitivo del dinero, del ingreso que tiene una familia por mes. De una u otra manera puede cambiar la explicación; pero no cambia el efecto que produce sobre el dinero y los ahorros: los ahorros inmovilizados pierden capacidad de compra y capacidad de ingresos.

Si tenemos un ahorro de 1000 $ y la inflación es del 8% mensual, el mes que viene ese ahorro se habrá deteriorado y su poder de compra será solo de 926 $. Acá es donde comienza a jugar la forma de: ¿cómo guardar ese dinero para que el poder de compra siga siendo de los 1000 originales (el billete se tendrá que haber convertido en 1080)? Muchos optan por el plazo fijo (opción que nunca llega a cubrir el 8% que abran subido los bienes o servicios promedio ese mes) otros lo descuidan y pierden el valor, pero, ¿es posible otra cosa que ayude a sortear este inconveniente? Sí efectivamente, y la opción es invertirlo: 1) En instrumentos de corto plazo, que permiten seguir disponiendo del efectivo o; 2) Invertirlo pensando en un “rentabilidad” futura.

A partir de aquí, se analizará las principales alternativas disponibles de una forma clara para que cualquier comercio, PYME o inversor individual pueda comprender la sencillez de muchas alternativas y comenzar a analizar la inclusión de las inversiones financieras en su actividad productiva.

Manejo del CASH FLOW O FLUJO DE CAJA: Los FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (Money Market), son de muy bajo riesgo, no tienen costo de ingreso-salida, se pueden suscribir desde el mínimo tiempo de 1 día y tienen una vida promedio de 1 semana. Con un rendimiento promedio similar al plazo fijo. LAS CAUCIONES: son como los plazos fijos bancarios pero con rendimientos superiores y se pactan con un promedio de 7 días, pero las hay de plazos menores y mayores. Compra de dólares MEP: es la compra de dólares en la bolsa a través de una operación simple de comprar un bono (GD30) y venderlo después de un día en la versión dólar (GD30D). Igual operación se puede hacer a la inversa y se convierten los dólares en pesos. No tiene límite de dólares a comprar y las únicas restricciones son las de haber participado de algún beneficio del gobierno a las operaciones con dólar subsidiado (MULP) o algún otro beneficio del estado. Esta opción frecuentemente utilizada reemplaza la compra de dólares BLUE con ventajas significativas (el dinero se mantiene bancarizado, el valor del dólar MEP es generalmente inferior y es una operación absolutamente legal, mientras la blue es ilegal. INVERSIONES PROPIAMENTE DICHAS: Si bien el mecanismo es similar los instrumentos son diferentes: el objetivo aquí es esencialmente hacer una diferencia de neutra a positiva del capital (dependiendo del perfil del cliente y del tiempo que piensa estar invertido). Perfiles muy conservadores pueden optar por inversiones de bajo riesgo, pero también de bajo retorno; en cambio perfiles moderados o agresivos pueden aspirar a tener rentabilidades muy positivas y dependiendo del tiempo previsto de la inversión, el “riesgo” se puede acotar mucho y las rentas esperadas ser muy interesantes. Otras alternativas que resultan muy interesante es la posibilidad de participar en los “MERCADOS” del exterior: comprando CEDEARs de grandes empresas o fondos que cotizan en el exterior, o sacando el dinero en dólares e invirtiendo en otros MERCADOS EXTRANJEROS: es un proceso simple y se realiza a través de un “AGENTE DE BOLSA” (brokers) desde un celular o computadora.

En la actualidad invertir en el MERCADO FINANCIERO es mucho más simple que comprar un bien como ser una casa o un auto, se puede hacer a partir de importes muy reducidos y los más interesante: tener equipos de asesores financieros a un costo extremadamente bajos además de contar con equipos de colaboradores de las empresas en las que se invierte. Cada empresa quiere darle la mayor rentabilidad a sus inversiones, mientras el inversor es un socio pasivo que participa de los resultados.

Por último, no es nada despreciable la flexibilidad que permiten estas inversiones de contar con el dinero (ante una urgencia) en menos de una semana y según el caso en 2 o 3 días en la cuenta del banco del inversor. ¿Para pensarlo no?

por CEDOC