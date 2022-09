Programa “Cita con vos misma”

¿Qué es “Cita con vos misma”?

“Cita con vos misma” es un programa de acompañamiento y motivación a mujeres que están desarrollando un proyecto en su etapa inicial o en la previa a ser lanzado.

¿Por qué el desarrollo de “Cita con vos misma”?

Me dedico a asesorar, motivar y acompañar a emprendedoras y siempre surge un tema en común, la soledad en el camino de emprender.

Entonces me pregunté:- porque no acompañarlas? y que sientan que tienen mi mirada y guía para la toma de decisiones y el desarrollo de sus emprendimientos. Es algo que me hubiera gustado que me ocurriera cuando comencé hace más de 20 años en el desarrollo de mis proyectos profesionales.

¿Para quién es este programa?

Para todas las mujeres que estén en la previa al lanzamiento de un proyecto o en su etapa inicial.

¿Qué van a encontrar en “Cita con vos misma”?

-4 encuentros mensuales de una hora y media.

-Aplicación del método “check to start “ en cada encuentro.

-Contención emocional para iniciar y sostener sus proyectos.

-Los lineamientos más importantes en el desarrollo de emprendimientos.

-Mi experiencia en el desarrollo de mis proyectos.

-Acompañamiento de mujeres transitando por el mismo camino.

-WhatsApp abierto todo el mes para acompañarlas emocionalmente en sus proyectos

¿Cuándo comienza el programa?

Comenzamos el 3 de octubre vía zoom, y repetimos el encuentro todos los lunes del mes a las 7 pm. Las inscripciones ya están abiertas.

Mi objetivo es acompañarlas, compartir mi “cómo lo hice” y motivarlas para que puedan animarse y dar ese primer paso para comenzar a vivir la vida que quieran.

Instagram: maría_florencia_lanza

Celular: 011-156-605-1416

por CEDOC