Proloterapia y Síndrome de Manguito Rotador - Brand

La tendinopatía del manguito rotador es una afección dolorosa que afecta a los tendones que rodean la articulación del hombro, principalmente al supraespinoso. Esta puede ser causada por el envejecimiento, la sobrecarga repetitiva o una lesión traumática. Los síntomas incluyen dolor en el hombro, debilidad y dificultad para mover el brazo.

Afortunadamente, hay varios tratamientos disponibles para aliviar el dolor y mejorar la función del hombro en personas con tendinopatía del manguito rotador. Los tratamientos pueden incluir medicamentos para el dolor, fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento y en casos graves, cirugía.

Uno de los tratamientos más innovadores y efectivos para la tendinopatía del manguito rotador es la proloterapia. Este es un tratamiento que implica la aplicación de una solución a base de dextrosa hipertónica en los tendones y ligamentos del hombro. Esta solución ayuda a estimular la reparación de colágeno y a fortalecer los tendones desgastados.

Los beneficios de la proloterapia para la tendinopatía del manguito rotador son muchos. En primer lugar, la proloterapia es un tratamiento no quirúrgico y relativamente no invasivo que se realiza en un consultorio médico. No se utilizan corticoides en esta terapia, por lo que no hay efectos adversos. Además, el tratamiento puede mejorar significativamente el dolor y la función del hombro, y puede evitar la necesidad de cirugía en muchos casos.

En resumen, la tendinopatía del manguito rotador es una afección dolorosa que puede afectar significativamente la calidad de vida de las personas. Sin embargo, hay varios tratamientos disponibles para aliviar el dolor y mejorar la función del hombro, incluyendo la proloterapia.

Si está buscando opciones de tratamiento para la tendinopatía del manguito rotador, hable con su médico acerca de si la proloterapia es adecuada para usted.

por CEDOC