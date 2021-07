Studyo4: Desarrolladores Inmobiliarios con financiación en pesos

Arranqué desde muy chico. Mi tío, Eugenio Sangregorio, a quien yo admiro, junto con mi padre, tenían una inmobiliaria con la que me introdujeron a todo este mundo de los negocios y con ellos aprendí un montón. Siempre había tenido la inquietud de poder plasmar en mi trabajo algunos deseos propios, y en un momento comprendí que era un buen momento para independizarme cuando apareció un amigo que me pidió que le construya su casa. Lo vi como una oportunidad con la que podía plasmar lo que ya había venido trabajando, pero a su vez también tener la posibilidad de desarrollarme independientemente. Y así empecé y desarrollé el estudio”, recuerda Fabián De Luca de cómo comenzó a los 20 años.

¿Cuál es su formación profesional?

Soy Martillero y Corredor Público e hice dos años de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Belgrano, pero por cuestiones personales y por cómo se encontraba el país, no pude continuarla, ya que tenía que trabajar y no me alcanzaba el día.

¿Qué servicios ofrecen en Studyo4?

Nos especializamos en desarrollos inmobiliarios y fideicomisos. Actualmente tenemos en ejecución varios proyectos de loft, casas, locales y oficinas. Todo con amplia financiación en pesos para que nuestros clientes puedan adquirirlos. Financiamos en pesos, damos hasta 200 cuotas. También tenemos la opción de permuta. Evaluamos cada caso en particular y nos respaldan más de 20 años de experiencia.

¿Qué es lo que más lo motiva a seguir en esta profesión?

Lo principal es el tener una amplia trayectoria en el mercado y poder tener una capacidad de financiación para nuestros clientes que les permite poder lograr el sueño de su hogar con una financiación en pesos que es algo que no se encuentra en el mercado. Ese es mi mayor motor de todos los días.

¿Qué función cumple la empatía en el desarrollo de un proyecto?

La empatía es lo que me permite entender la necesidad que está teniendo mi cliente, porque obviamente se reciben diferentes tipos de consultas. Una de las principales es la de aquellos que quieren su casa. pero no tienen cómo lograrlo, entonces poder entender la situación de cada uno me permite armar propuestas amoldadas al cliente, y permitir concretar su sueño. Además, el poder entender sus gustos, sus necesidades y sus inquietudes hace que pueda, en base a eso, brindarle una propuesta que se amolde a su necesidad funcional. Para nosotros, más allá de que todo debe quedar perfecto, la funcionalidad es una de las cosas que más valoramos en nuestros desarrollos.

¿Cuáles son los proyectos como empresa a mediano y largo plazo?

Esto es una empresa familiar, por ende, me gustaría dejarles el legado a mis hijos. No tenemos sucursales, pero no es algo que nos impida avanzar y concretarlo en un futuro.

PARA CONOCER MÁS: Colectora Oeste 1080 Oficina 14 y 16, Ramal Escobar, Gran Buenos Aires - Tel.: 11 3400 0161 - www.studyo4.com.ar - IG: @studyo4desarrollosinmobiliario - FB: Studyo4desarrollosinmobiliario