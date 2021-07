Agente Central: seguridad, tecnología y compromiso social

Agente Central es una empresa argentina fundada en 2017 con el objetivo de ofrecer un servicio de seguridad confiable y de calidad creando empleo inclusivo. Los socios fundadores contaban con una amplia experiencia en el rubro y decidieron crecer incorporando tecnología a sus servicios para posicionarse en el mercado. Hoy conocemos más acerca de su experiencia.

“Brindamos servicios de seguridad con dispositivos tipo tótem: cámaras y sensores que registran todo lo que acontece en edificios, oficinas, comercios e industrias. Desde la Central de Monitoreo, nuestro equipo de agentes de seguridad vigila las imágenes registradas por las cámaras y los eventos captados por los sensores. Ante la detección de un hecho delictivo nuestros agentes ejecutan un protocolo de acción específico”, comenta Juan Escofet, CEO de Agente Central.

Desde la empresa ven que la industria de la seguridad está evolucionando hacia la tecnología. Se sienten representantes de una nueva generación empresaria con otros valores respecto al capital humano. “La inclusión laboral es uno de nuestros objetivos centrales. Hoy el 60% de nuestros colaboradores pertenecen a algún colectivo crónicamente excluido del mercado laboral (el 75% de ellos por alguna discapacidad). Además del impact hiring, reescribimos el manual de gestión de capital humano clásico del sector: humanizamos el vínculo con el equipo de trabajo, acortamos las jornadas laborales a 8 horas, dimos máxima prioridad al entrenamiento y eliminamos la cultura del castigo. Somos un equipo totalmente enfocado en la mejora continua”, afirma Escofet.

Juan, ¿cuáles son las preocupaciones más comunes de la gente respecto de la seguridad?

Hoy la seguridad es el tema que más preocupa a los argentinos luego de la economía. Nuestros clientes llegan a nosotros, en su mayoría, preocupados por la posibilidad de ser víctimas ellos o su familia de delitos específicos: entraderas, robos en veredas e intrusiones en garajes y halls. Para cada uno de estos problemas diseñamos una solución que integra tecnología en el sitio protegido y protocolos ad hoc en la central de monitoreo.

¿Cuál considera que es su diferencial respecto a la vigilancia normal?

Respecto a la seguridad tradicional, la seguridad por telepresencia es mucho más eficiente y económica. En vez de un único vigilador nosotros cuidamos cada edificio con un equipo de agentes entrenados que se distribuyen el monitoreo tanto de cámaras como de sensores. No se quedan dormidos, no se distraen conversando y, en caso de un hecho delictivo, no pueden ser reducidos. Es una ecuación muy ganadora para todas las partes, por eso hoy la telepresencia es tendencia en el país y en el mundo. Este tipo de soluciones está creciendo a un ritmo vertiginoso.

¿Qué perspectivas de crecimiento tiene la empresa?

Ya alcanzamos un grado importante de robustez que nos permite acelerar nuestra curva de crecimiento. Detectamos que en muchos lugares de la Argentina y América la seguridad por telepresencia es un mercado inexplorado, por eso lanzamos un sistema de franquicias para multiplicar el crecimiento con socios que quieran sumarse a este negocio. Proyectamos tener presencia en todo el país para 2023 y en toda Latinoamérica para 2025. Además estamos lanzando una propuesta de inversión para ahorristas individuales con la que financiarnos sin intermediación bancaria.

¿Cómo es la propuesta de inversión para ahorristas?

Es una apuesta para resolver una limitación de nuestro servicio: cada cuenta nueva significa instalar una infraestructura costosa en los edificios de nuestros clientes. Es decir, a más crecimiento, más inversión. Dadas las limitaciones del mercado financiero diseñamos una alternativa de financiamiento transparente para personas que quieran confiar en nuestro proyecto y obtener una ganancia.

Es un sistema de fondeo atomizado de capital de trabajo para acercarnos sin intermediarios a pequeños ahorristas ávidos de invertir en una empresa como nosotros. Buscamos crear un mecanismo que nos permita financiarnos y a la vez ofrecer una alternativa de inversión justa que distribuya entre las partes el costo ahorrado en el sistema bancario.

Al tratarse de una inversión directa la tasa de retorno es muy superior a la media de los plazos fijos. Como inversor me parece atractiva porque es una inversión directa en el crecimiento de una empresa argentina con ADN joven e inclusivo.

¿En dónde ponen el foco como empresa?

En Agente Central ponemos el foco en la vinculación entre los clientes y nuestro capital humano. Desde el primer día trabajamos codo a codo con los administradores de consorcio y vecinos para conocer sus necesidades. Gracias a eso, hoy tenemos la solución más eficiente del mercado.

¿Qué nuevos desafíos les trajo la pandemia?

Durante la pandemia la preocupación de nuestros clientes estuvo vinculada a su salud así que incorporamos protocolos para situaciones vinculadas al Covid. Además diseñamos FeverScan, una nueva solución que toma la temperatura de las personas al ingresar al edificio. En caso de fiebre el sistema da aviso, se alerta a las personas responsables y queda registro del caso para informes posteriores.

¿Cómo se proyectan a futuro?

El futuro de los servicios de seguridad es la telepresencia. Nuestra hoja de ruta está marcada por nuestro propósito, nuestra visión y nuestro plan de negocios. Vamos a lanzar nuevas funciones nunca vistas en el mercado, a seguir redefiniendo los estándares respecto a la gestión del equipo de trabajo y a multiplicar el crecimiento a través de nuestra red de franquiciados. En los próximos tres años proyectamos tener presencia en toda Argentina y en las principales capitales de Latinoamérica.

Para saber más : [email protected] - [email protected] - www.agentecentral.com