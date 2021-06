Verónica Medrano: capacitaciones innovadoras para fotógrafos

Verónica Medrano tiene 32 años y se destaca como Licenciada en Artes Plásticas, fotógrafa emocional y mentora de fotógrafos. Oriunda de Tucumán, la profesional cuenta con una fuerte pasión por el arte, una materia de estudio en la cual se recibió como Lic. En Artes Plásticas (UTN). En la actualidad, ella se destaca por sus capacitaciones online donde brinda una nueva mirada de la fotografía, dándole a sus alumnos métodos innovadores y de vanguardia.

“Durante estos años he trabado el concepto de la fragilidad del recuerdo y la memoria, usando la fotografía como herramienta. Simultáneamente también fui modelo en una agencia local. Ambas prácticas me llevaron a vincularme con muchos fotógrafos, y de a poco fui corriéndome del rol de modelo para comenzar a construir la imagen al lado del fotógrafo”, nos cuenta Verónica quien luego se transformó en directora de Arte Fotográfico.

Ella ha trabajado varios años con grandes fotógrafos de su provincia, logrando trabajos de calidad. “En ese momento me enamore por completo de la fotografía. Inmediatamente comencé a adquirir conocimientos técnicos para poder plasmar yo misma las imágenes que quería, tomé innumerables capacitaciones para poder lograr las fotografías que estaban en mi cabeza”, afirma la profesional sobre sus experiencias.

También, Verónica ha logrado grandes trabajos realizando retratos de familias y fotografía Newborn, una técnica que consiste en retratar a recién nacidos. “Con el tiempo fui puliendo mi trabajo, y finalmente, después de una gran introspección y de entender por qué soy fotógrafa y por qué retrato familias, me dedique exclusivamente a la fotografía emocional”.

¿Cuál considera que es tu diferencial en el mercado?

Busco ayudar a las familias a construir su patrimonio visual, un apoyo para la construcción de su identidad. Es muy importante para mí que la persona, cuando se vea en mis fotos, se pueda reconocer no solo físicamente y en su estética utilizada, sino también en su esencia de manera genuina. Los gestos de complicidad, las miradas de amor, o de celos entre hermanos, o un berrinche de un niño, son fotos que adoro hacer.

Como dije antes, trabajo mucho desde el lado energético, por lo que me preparo constantemente para poder ser muy receptiva y poder captar a mis modelos desde la sensibilidad, mostrando lo que en ese momento necesitan que plasmemos en la foto.

Por otro lado, el gran diferencial en mis capacitaciones para fotógrafos es ayudarlos a conectarse con su poder personal para poder alcanzar sus metas profesionales. El marketing, la técnica y las finanzas son prácticas que nos acompañan. No concibo el crecimiento de un negocio fotográfico de manera sostenida en el tiempo sino hay un crecimiento interior.

¿Cómo se ha reinventado con la pandemia?

La fotografía fue un rubro muy castigado con la pandemia, a eso se le sumó que había sido mamá hace muy poco tiempo, por lo que ambas situaciones me impulsaron a reinventarme de inmediato.

Hace tiempo que daba capacitaciones, tanto para fotógrafos que querían iniciarse en la fotografía Newborn, como así también para emprendedores que querían aprender a mostrar sus productos o servicios con imágenes más creativas, pero hasta entonces había sido todo siempre de modo presencial.

Con la pandemia tuve que adaptar mi modelo de negocios al mundo online, por lo que comencé transformando estos dos servicios hacia el mundo digital, y mi negocio despego de manera considerable.

Soy una persona que vive la vida y los negocios desde la energía, a lo largo de mi carrera utilicé métodos holísticos para hacer crecer mi negocio y, en estos momentos, fue cuando me di cuenta lo valioso que era este método que había creado desde mi propia experiencia.

De pronto vi a muchos de mis colegas quebrar o abandonar la profesión, o entrar en estados de depresión y desenamorarse de ella por la crisis que enfrentamos. Por esta razón comencé con un proyecto nuevo.

Este busca ayudar a fotógrafos a crecer en su negocio, pero utilizando herramientas holísticas, de desarrollo personal, mentalidad y energía para alcanzar sus metas y llevar su proyecto al siguiente nivel. Estuve en ese lugar por lo que entiendo perfectamente sus necesidades y mi misión es ayudarlos a escalar.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

Aprendí que todo lo que nos proponemos lo podemos cumplir, solo tenemos que educar a nuestro ser mental y desarrollar nuestro ser espiritual. Somos nosotros los creadores de nuestra realidad y tenemos que hacernos cargo de nuestra vida, y accionar para lograr nuestras metas.

La escucha activa y la sensibilidad son las dos herramientas más necesarias para esta profesión. A veces nos volvemos locos por conseguir una mejor cámara, pero personalmente creo que son solo herramientas para mejorar la calidad de lo que le damos al cliente. En algunos casos, facilita llegar a los resultados deseados, pero de nada me sirve el último modelo de cámara si no tengo creatividad ni sensibilidad, o no se escuchar lo que mi cliente realmente necesita. Vi verdaderas obras de arte con cámaras súper básicas y fotografías con una gran técnica, pero vacías.

El trabajar de manera introspectiva sirve para entender nuestro estilo propio y cual será nuestro diferencial. Considero que eso es lo que va a marcar la diferencia en el mercado… no el equipo que usemos.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Mi proyecto más próximo es abrir mi escuela de fotografía online y el pronto lanzamiento de “Brújula”, mi programa para fotógrafos que necesitan descubrir su poder personal para comenzar a crear el negoció fotográfico de sus sueños.

Datos de contacto: IG: @soyveromedrano (mentora de fotógrafos) - @veromedranoph (fotografía emocional) - @fotografiaparaemprender (fotografía para emprendedores) // Email: [email protected] - Tel: 3815957106 - PH: Miguel Navarro del Pino