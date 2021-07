Lord Marcos Yoel Freue: Dios en el fútbol

Lord Marcos Yoel Freue, aborda en esta entrega, una temática de gran actualidad y trascendencia, porque involucra conductas paradojales: la individualidad y la unidad en función de un objetivo. El fútbol es algo que no me apasiona, sin embargo, puedo ver a Dios sumergido por completo en ese juego.

Lo veo de diferentes formas: Se manifiesta en el equipo y la importancia del rol individual de cada jugador, que, sin embargo, pese a sus diferencias, logran desde la unidad construir. Mejor dicho, gracias a sus diferencias y su unión, construyen cosas que jamás podrían hacerlas por sí solos, o tampoco podrían hacer si todos ellos jugasen en la misma posición analógicamente ocurre con el pensamiento y el punto de vista de cada uno, en lo cotidiano.

También lo veo a Dios en la demostración de esto hacia el ser humano, Dios es tan bondadoso que muestra lo que necesita el ser humano a través del fútbol, porque Dios sabe que la pasión por el fútbol engloba muchísimas almas, y por su bondad intrínseca, es que, si o si refleja su mensaje, a través de un partido de fútbol. El ser humano tiene la capacidad de entender el mensaje en cada juego, en cada partido, Dios nos da una revancha infinita.

Antes no entendía el fútbol, no comprendía como podía ser que una persona elija seguir a una bandera de fútbol, independientemente de que los jugadores cambien constantemente, o de que todo el tiempo vuelvan a empezar los torneos. Pero hoy lo entiendo todo, desde el altruismo, Dios nos muestra constantemente el poder de la unión, lo importante que es el defender la bandera correcta y que sin importar cuáles sean los jugadores, siempre tienen que ir por el mismo propósito que tuvo el jugador que lo antecedió. El fútbol es Dios en su máximo esplendor. Pero está en nosotros elegir verlo o no. Gracias a Dios, el mismo nos regaló el libre albedrío. Y gracias a Dios al saber que muchas veces no elegimos bien, nos replantea el juego, nos da revancha para poder esta vez, elegir bien.

Datos para saber más : Instagram: @yoelfreue - PH: Vorfas. IG: @vorfas