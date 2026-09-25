Aerolíneas redoblan su apuesta por Argentina en un año récord

El mercado aerocomercial argentino atraviesa un año récord. Entre enero y agosto, los aeropuertos del país movieron 11,7 millones de pasajeros internacionales, la cifra más alta para ese período desde que hay registros, según la ANAC. Con la apertura del mercado, nuevas compañías desembarcaron y otras ampliaron rutas, frecuencias y equipos locales.

Uno de los casos más llamativos es el de Arajet, la aerolínea bandera de República Dominicana. La compañía transportó 3.378 pasajeros desde y hacia la Argentina en 2023, 113.271 en 2025 y proyecta cerca de 291 mil para el cierre de 2026. Un crecimiento exponencial. "Argentina viene de convertirse en el tercer país de mayor incidencia en nuestra red, y la proyección es que para el cierre de 2026 sea el de mayor aporte. Este año, Argentina va a ser la nacionalidad que más pasajeros habremos transportado", afirmó José Gregorio Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la empresa, durante la FIT.

La apuesta no se limita a los vuelos. Arajet ya supera los 1.000 empleados directos y eligió la Argentina como el primer país donde tiene un Country Manager basado localmente. Además, sumó talento técnico argentino: hoy son cerca de 50 personas, entre ellas más de 40 pilotos y primeros oficiales. "Nosotros creemos mucho en devolver y en ser agradecidos, y la Argentina ha sido un país que nos ha dado mucho apoyo. Contratar personal argentino nos llena de orgullo, porque sentimos que estamos devolviendo aunque sea un grano de arena", explicó Cabrera.

Hoy la compañía opera unos 32 vuelos semanales desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza hacia Punta Cana, ruta que en el caso mendocino reabre el 9 de octubre con tres frecuencias. Córdoba es el ejemplo más contundente: "Cuando lanzamos la ruta a la venta con tres frecuencias, en menos de dos semanas ya nos vimos obligados a sumar una cuarta. Hoy operamos cinco semanales", detalló. Desde Buenos Aires ya hay dos vuelos diarios y la empresa planea retomar la ruta a Santo Domingo. Para la temporada de verano sumará una frecuencia semanal en cada una de sus cuatro rutas.

El público argentino también adoptó a República Dominicana como punto de conexión. Las conexiones crecieron un 28% interanual desde septiembre de 2025. "Los argentinos ya no solo nos ven como su aerolínea para venir a República Dominicana, sino que están adoptando la visión de que el país se convierta en el nuevo hub del continente, para conectar con Nueva York, Miami, Orlando, el Caribe mexicano o Aruba", señaló el ejecutivo, que definió el modelo como "high value" antes que low cost.

Según la compañía, su llegada también amplió el mercado para el resto: el tráfico total entre ambos países pasó de 71 mil pasajeros en 2022 a una proyección de más de 425 mil en 2026. "Donde quiera que hemos entrado, la sana competencia ha generado un aumento del mercado. Impacta al destino, a la economía y a los demás jugadores de la industria", sostuvo Cabrera. La flota cerrará 2026 con 17 aviones y apunta a unos 25 en 2027, con nuevos destinos como Montevideo y Guayaquil.

Y Arajet no está sola en este fenómeno. Aerolíneas Argentinas presentó en la FIT su programación para el verano 2027, con una oferta de 1,5 millones de asientos para enero, un 13% más que un año atrás, y nuevas rutas a Curazao y Cartagena de Indias. En tanto que Iberia concentró en la Argentina el aumento de capacidad hacia América Latina: entre junio y agosto programó hasta 23 vuelos semanales entre Madrid y Buenos Aires, un 17% más que en 2025.

China Eastern, que debutó en diciembre de 2025 con la ruta Shanghái-Auckland-Buenos Aires, duplicará su operación a cuatro frecuencias semanales desde el 5 de diciembre. A su vez, Plus Ultra comenzó en mayo a volar entre Madrid y Buenos Aires, y World2Fly inaugurará el 1 de octubre la conexión directa Madrid-Rosario, con dos frecuencias semanales en aviones Airbus A350.

Las brasileñas también ganaron terreno. LATAM incorporó la ruta São Paulo-Ushuaia y ya vuela desde esa ciudad a Córdoba, Mendoza, Rosario y Bariloche, mientras que para el verano programó nuevos vuelos de Buenos Aires a Natal y Maceió. GOL, por su parte, inauguró en julio su conexión directa São Paulo-Ushuaia y retomó la ruta estacional a Bariloche. Y es que el interior es uno de los grandes ganadores de este proceso: las frecuencias internacionales semanales desde aeropuertos provinciales pasaron de 85 en 2023 a 170 en mayo de 2026.

por M.S.