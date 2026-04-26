Mujeres inversoras: de princesas a propietarias

Durante décadas a las mujeres nos enseñaron que del dinero no se habla. Ese mandato silencioso tuvo consecuencias profundas. Menos inversión, menos patrimonio y menos poder de decisión. Se instaló la idea de que el dinero es un territorio incómodo para las mujeres y que las decisiones financieras importantes pertenecen a otro ámbito. Pero algo está cambiando.

Cuando Shakira canta “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, captura el espíritu de un cambio cultural mucho más grande. Es la expresión de una transformación que empieza a tomar forma en todo el mundo: las mujeres están reclamando su lugar en la conversación sobre dinero, riqueza y poder económico. Y ese cambio podría convertirse en una de las revoluciones económicas más importantes de nuestra generación.

En los próximos años se producirá la mayor transferencia de riqueza de la historia. Diversos estudios proyectan que durante las próximas dos décadas entre 80 y 124 billones de dólares en activos a nivel global serán transferidos a las nuevas generaciones y las mujeres serán las herederas de una porción significativa de este capital.

Sin embargo, existe una paradoja preocupante. Aunque las mujeres controlarán una parte significativa del capital global, muchas todavía no participan activamente en los mercados donde ese capital se invierte y se multiplica.

La razón no es falta de talento ni de capacidad. Es falta de educación financiera, acceso y confianza.

Según la OCDE, sólo entre el 30% y el 35% de las mujeres en el mundo demuestra conocimientos financieros básicos. Durante generaciones, el dinero fue tratado como territorio masculino. Hablar de inversiones entre amigas era considerado ostentoso o de mal gusto, y la prudencia financiera fue presentada como una virtud femenina, incluso cuando esa prudencia significaba quedar fuera de las oportunidades de creación de riqueza.

Incluso hoy, muchas mujeres administran el presupuesto del hogar con la precisión de un director financiero, pero delegan las decisiones de inversión en sus parejas o asesores.

Ese patrón tiene consecuencias.

Un estudio de Bank of America reveló que el 50% de las mujeres mayores de 65 años se arrepiente de no haber comenzado a ahorrar o invertir antes. Entre las mujeres jóvenes, casi un tercio lamenta no haberse educado financieramente a tiempo.

El arrepentimiento aparece una y otra vez. El silencio también. Yo crecí en Argentina, un país donde la economía obliga a entender el dinero desde muy temprano. La inflación no permite ignorar las finanzas. Hablar de dinero es parte de la vida cotidiana. Pero incluso allí el mensaje hacia las mujeres era diferente: estabilidad antes que riesgo, seguridad antes que ambición.

Cuando era niña le dije a mi padre que quería ser princesa. Él me respondió algo que cambió mi vida: sería una princesa, pero una que construiría su propio castillo. Ese mensaje redefinió mi relación con el dinero. No era algo que debía esperar o heredar. Era algo que podía crear.

La independencia financiera comienza cuando entendemos que el dinero no es solo algo que administramos o gastamos. Es un activo que puede trabajar para nosotras.

Y cuando las mujeres deciden invertir, los resultados suelen ser mejores de lo que muchos imaginan. Estudios de Fidelity muestran que, en promedio, las mujeres obtienen mejores retornos a largo plazo que los hombres, principalmente porque operan menos y toman decisiones más calculadas. El problema, entonces, no es el rendimiento. Es la participación.

En el mundo de los activos digitales, uno de los sectores financieros con mayor crecimiento en la última década, las mujeres representan apenas entre el 20% y el 30% de los tenedores globales de criptomonedas.

No se trata de una brecha tecnológica. Es una brecha de narrativa y de acceso.

Durante años la industria financiera se comunicó en un lenguaje diseñado por y para hombres. Pero el futuro del dinero, especialmente en la economía digital, no tiene por qué seguir ese patrón.

La tecnología blockchain y los activos digitales están democratizando el acceso a la inversión como nunca antes en la historia. La pregunta ya no es si el sistema financiero está cambiando. La pregunta es si las mujeres participarán activamente en ese cambio.

Estamos en un momento en el que cobra gran relevancia desarrollar proyectos innovadores y disruptivos enfocados a ayudar a las mujeres a redefinir su relación con el dinero y participar de la economía del futuro.

Construir comunidades donde las mujeres puedan aprender sobre inversión, conectar con otras líderes y adquirir las herramientas necesarias para tomar control de su futuro financiero, incluyendo el acceso a educación sobre activos digitales y nuevas oportunidades de inversión en la economía descentralizada.

Normalizar la conversación sobre dinero es una de las transformaciones culturales más importantes que podemos impulsar. Hablar de inversiones, compartir experiencias financieras, discutir errores y oportunidades crea aprendizaje colectivo y reduce la ansiedad que muchas mujeres sienten frente al mundo financiero.

El dinero deja de ser un tabú y se convierte en una herramienta. Y esa herramienta tiene un impacto enorme en nuestras vidas.

El dinero es poder de elección. Permite decidir dónde vivir, qué proyectos lanzar, cuándo asumir riesgos y cuándo decir no. Permite construir independencia real.

Durante mucho tiempo, las mujeres fuimos educadas para administrar recursos. La próxima etapa es mucho más ambiciosa: participar activamente en la creación de riqueza.

Estamos entrando en una nueva era financiera impulsada por tecnología, innovación y activos digitales. Es un momento de oportunidades extraordinarias, pero también un momento de decisión.

Podemos seguir repitiendo los patrones que históricamente nos alejaron del poder financiero, o podemos decidir algo distinto.

Podemos aprender. Podemos invertir. Podemos construir patrimonio. Podemos pasar de princesas a propietarias.

Porque la verdadera igualdad económica no llegará cuando las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Llegará cuando participemos plenamente en la creación y multiplicación del capital.

Como dice Shakira, las mujeres ya no lloran. Ahora facturan.

Pero la próxima etapa es aún más poderosa. Las mujeres no solo van a facturar. Van a invertir, construir riqueza y redefinir quién controla el dinero en el siglo XXI.

La invitación está abierta.

* CEO de Unicorns Media.

por Silvina Moschini