Laboratorio de negocios

El ciclo ganadero no es un capricho del mercado, sino que se va construyendo con la convergencia de numerosas variables con vida propia pero que, en definitiva, depende de las expectativas que el sector, la tendencia del consumo de carne vacuna y la de otros productos competitivos y las señales que el precio da a los productores para que retengan o liquiden su capital principal: el rodeo que gestionan.

La cuenta. El stock vacuno argentino al inicio de 2026 se estima en 50,9 millones de cabezas, con una caída interanual de más de 700.000 animales, un nivel mínimo de la última década. Esta reducción de oferta, junto con una fuerte demanda exportadora, anticipa precios altos y una menor disponibilidad para el consumo interno. Según estimaciones y proyecciones de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, en todos los escenarios para la ganadería argentina en 2026 se espera una reducción de la oferta de carne vacuna como producto de una caída de la faena bovina, según análisis realizado por el área de Ganadería de CREA en el Outlook Ganadero.

“La utilización de productos de sanidad animal está directamente ligada al crecimiento de la demanda de proteína animal a nivel mundial”, sostiene Juan Roo, gerente general del laboratorio CDV, una empresa argentina que tiene una participación del 30% del mercado global, en franco ascenso. Estas perspectivas están estrechamente marcadas por la mayor demanda global de alimentos, la necesidad de eficiencia productiva y las exigencias sanitarias crecientes para la exportación. “Hay oportunidades para poder exportar carne y buenos precios de mercado, pero nos falta producción y los ciclos son largos”, agrega. Y para poder recomponer el stock nacional, además de retención de vientres, es clave aumentar la productividad del rodeo de vacas actual: de cada 100 vacas, solo 65 logran producir un ternero.

En ese sentido, un buen plan sanitario de prevención y manejo es necesario para que el rodeo crezca y poder abastecer la demanda de carne que tiene Argentina. “Con un panorama más claro a largo plazo no tenemos dudas que el productor, junto a su veterinario y los equipos técnicos de los laboratorios como el nuestro, pueden lograrlo”, sentencia.

El proceso. CDV es un laboratorio local especializado en el desarrollo y producción de vacunas y reactivos para la sanidad animal, con un enfoque estratégico centrado en la prevención como eje de sustentabilidad productiva. Su modelo productivo se distingue por una integración completa de la cadena de valor: investigación, desarrollo, diagnóstico, fabricación, comercialización y servicio postventa, todo bajo estándares internacionales de calidad y bioseguridad. CDV dispone de más de 60 productos orientados a la prevención en múltiples especies, bovinos, ovinos, porcinos, aves, acuicultura y animales de compañía, lo que refuerza su posicionamiento como un actor integral en sanidad animal.

El laboratorio se posiciona como uno de los principales actores de la sanidad animal en Argentina con un modelo comercial que se apoya en una red de veterinarias y distribuidores especializados, complementada por un servicio técnico que trabaja junto a productores y profesionales en el diseño de planes sanitarios preventivos adaptados a cada sistema productivo.

La compañía cuenta actualmente con 270 colaboradores directos y se encuentra en proceso de expansión de su equipo. Su complejo productivo se realiza en la operación de tres plantas en el Parque Industrial de Pilar, con distintos niveles de especialización y bioseguridad, donde se elaboran vacunas y reactivos clave, como Brucella, Rabia, PPD, complejos reproductivos y respiratorios y vacuna antiaftosa, consolidando uno de los portafolios más completos de la región. A su vez, cuenta con uno de los más importantes laboratorios de diagnóstico que permite monitorear en tiempo real la evolución sanitaria de los rodeos.

La puesta en marcha de la Planta 3, que demandó una inversión de US$100 millones entre fines de 2023 y 2025, marca un punto de inflexión su estrategia de crecimiento, habilitando nuevas oportunidades de diversificación y expansión. En este sentido, la compañía está en la etapa final de desarrollo de nuevas líneas orientadas a porcinos y animales de compañía, al tiempo que profundiza la incorporación de tecnologías innovadoras en vacunas y amplía su presencia en mercados internacionales, como la reciente firma de un acuerdo de abastecimiento de vacunas para toda Europa a partir de 2027. Esta evolución responde a una visión de largo plazo orientada a anticipar las demandas sanitarias y productivas a nivel global.

I+D. El mercado de sanidad animal es altamente competitivo y está integrado por compañías multinacionales, regionales y actores locales con fuerte desarrollo técnico. En este contexto, CDV construye su diferencial a partir de una combinación de factores estratégicos: cercanía con veterinarios y productores, profundo conocimiento de las problemáticas sanitarias locales, capacidad de innovación y una política sostenida de inversión.

La innovación constituye un eje estructural en el modelo de desarrollo de CDV y es el resultado de una trayectoria de más de 40 años en sanidad animal. La compañía sostiene una política de inversión constante que, en la última década, superó los US$150 millones destinados a infraestructura productiva, tecnología de última generación y desarrollo de capacidades científicas.

Desde sus orígenes como un centro de diagnóstico veterinario familiar en el barrio de Saavedra, en la Ciudad de Buenos Aires, CDV evolucionó hacia un complejo industrial de escala internacional, con tres plantas productivas en Pilar, un equipo calificado y una creciente inserción global, como parte de un grupo multinacional de capitales alemanes. Así consolida una creciente presencia global, exportando actualmente a más de 30 países y en proceso de registro en 25 países más como parte de su estrategia de crecimiento y expansión, certificando altos estándares de calidad a nivel mundial. Una apuesta por la ciencia e innovación aplicada.

por Marcelo Alfano