Un mercado frágil e invisible

Durante la pandemia, la crisis de los semiconductores tenía una cara visible. Era tangible, casi obvia, con fábricas detenidas, cadenas logísticas colapsadas, industrias enteras frenadas por la falta de componentes que, hasta ese momento, parecía menor. La imagen de autos incompletos esperando un chip se volvió símbolo de una época. El problema era evidente: el fuerte incremento en la demanda de dispositivos electrónicos desbordó la capacidad de producción y desencadenó una crisis de escasez. Pero hoy emerge algo distinto, más silencioso y se refleja en el aumento de costos a lo largo de toda la cadena de valor.

Muchos creímos que, una vez superado ese cuello de botella, el mercado encontraría un nuevo equilibrio, que la industria aprendería, diversificaría riesgos y que la experiencia reciente dejaría una cadena de suministro más resiliente. Se crearon nuevas fábricas, se invirtió muchísimo dinero en reacomodar la industria de los semiconductores, pero lo que está ocurriendo en 2026 cuenta una historia distinta.

El chip. Un semiconductor es, en esencia, el material que permite controlar el flujo de electricidad y que da vida a los chips que hacen funcionar prácticamente toda la tecnología que usamos a diario, desde un celular hasta un sistema de seguridad. Es, en otras palabras, el cerebro invisible de la electrónica moderna. Y si hablamos de semiconductores, estamos hablando de memorias.

No estamos frente a una nueva crisis igual a la anterior, sino frente a su evolución. Un análisis reciente advierte que la crisis de chips regresó, pero con otra lógica. Ya no se trata de una escasez generalizada, sino de un fenómeno mucho más difícil de detectar, una tensión profunda en segmentos específicos, impulsada por una transformación tecnológica sin precedentes. Los números, a primera vista, parecen contradecir cualquier diagnóstico negativo. La industria global de semiconductores crece a tasas récord y se proyecta hacia un mercado cercano al billón de dólares. La memoria, especialmente, muestra incrementos impulsados por la inteligencia artificial. Todo indica que la máquina está funcionando y, sin embargo, algo no termina de encajar.

Porque este crecimiento no es homogéneo. Es selectivo, concentrado y, sobre todo, profundamente desigual. La irrupción de la inteligencia artificial está reconfigurando la asignación de recursos a nivel global. Los sistemas de IA no solo demandan potencia de cálculo; requieren volúmenes masivos de memoria de alta velocidad y una infraestructura capaz de mover datos a una escala inédita. En ese contexto, la capacidad productiva comenzó a orientarse hacia donde está el mayor valor económico.

Es un fenómeno silencioso, pero determinante. La inteligencia artificial funciona, en términos industriales, como una verdadera aspiradora de capacidad. Absorbe silicio, absorbe memoria, absorbe recursos de fabricación. Y lo hace a una velocidad que la oferta global no logra acompañar. El resultado no es una escasez total, sino algo más complejo: un mercado que sigue creciendo, pero que empieza a desbalancearse.

A diferencia de lo ocurrido entre 2020 y 2023, hoy no faltan todos los chips por igual. Faltan o se encarecen aquellos que están en el centro de la nueva economía digital. La memoria, por ejemplo, vuelve a ser un punto crítico, con proyecciones de aumentos significativos en segmentos vinculados a servidores y almacenamiento. Esa presión, lejos de quedar confinada al mundo de los data centers, comienza a trasladarse a toda la cadena tecnológica.

Ocurre que cuando sube el precio de la memoria, sube el costo del almacenamiento y cuando esto pasa, sube el costo de la nube. Y cuando la nube se encarece, el impacto se derrama sobre múltiples industrias, incluso aquellas que no participan directamente del desarrollo de inteligencia artificial. ¿Quién hoy no almacena información en la nube? ¿O quién no gestiona su sistema de facturación sobre plataformas digitales conectadas?

El verdadero desafío. La industria de los semiconductores no está en crisis en términos de demanda, sino en crisis en términos de equilibrio. El crecimiento está concentrado en pocos segmentos y esa concentración redefine prioridades. De hecho, ya hay estimaciones que indican que una porción mínima de la producción, vinculada a chips de inteligencia artificial, concentra una parte desproporcionada de los ingresos globales del sector. A esta dinámica se suma un factor que nunca dejó de estar presente, la geopolítica. Los semiconductores dejaron de ser simplemente un insumo tecnológico para convertirse en un recurso estratégico. Las restricciones comerciales, las tensiones entre potencias y la concentración productiva en determinadas regiones agregan una capa adicional de incertidumbre.

Jaqueada. Por ejemplo, la industria de la seguridad electrónica enfrenta un desafío particular. No porque vaya a desaparecer el acceso a componentes, sino porque cambia la forma en que ese acceso se construye. Los plazos dejan de ser previsibles, los costos comienzan a moverse con mayor frecuencia y la prioridad de producción se desplaza hacia sectores con mayor capacidad de inversión y volumen. Las grandes compañías chinas de fabricación de productos ya aumentaron sus precios dos veces en el año y se prevé que lo sigas haciendo. Ya no se trata de reaccionar ante la falta de productos, como ocurrió durante la pandemia. Se trata de anticipar un escenario donde la disponibilidad existe, pero no necesariamente en las condiciones esperadas.

Ese es, quizás, el mayor aprendizaje de esta nueva etapa. La fragilidad no desapareció. Simplemente cambió de forma. Hoy no vivimos en un sistema colapsado, sino en un sistema que funciona, pero bajo tensión, en el que la demanda crece más rápido que la capacidad de adaptación, donde la innovación redefine las reglas y donde el acceso a la tecnología se vuelve, cada vez más, una cuestión estratégica. Y en ese escenario, donde el “cerebro” de la economía moderna entra en una fase de desequilibrio, el impacto ya no es inmediato ni evidente. Si antes podíamos decir que éramos “simplemente vulnerables frente a la tecnología”, hoy se puede sostener, pero con una diferencia. Antes la vulnerabilidad venía por la escasez; ahora viene por la complejidad.

*director ejecutivo de Garnet Technology

por Diego Madeo