Entre el Mundial y la guerra

En junio, el mundo volverá a detenerse —al menos por momentos— frente a una pantalla. El fútbol tiene esa capacidad única: ordenar emociones, generar pertenencia y ofrecer, en noventa minutos, una narrativa clara de objetivos, roles y resultados. Sin embargo, detrás de ese espectáculo hay algo más profundo: estrategia, lectura del contexto y toma de decisiones en escenarios inciertos.

Hoy, ese escenario no es exclusivo del deporte. El contexto internacional, atravesado por conflictos geopolíticos y tensiones crecientes, nos recuerda que la estabilidad es cada vez más una excepción. Las reglas cambian, los recursos se tensionan y los márgenes de error se reducen. En ese mundo —más parecido a una final ajustada que a un amistoso— es donde también juegan las PyMEs argentinas.

Y ahí aparece una pregunta clave: ¿qué puede aprender un dueño de PyME de este cruce entre fútbol y geopolítica?

1. Jugar con un plan, pero adaptarse en tiempo real

Un equipo llega al Mundial con una estrategia trabajada, pero ningún partido se desarrolla exactamente como fue planeado. Lo mismo ocurre en la empresa. Tener un plan es indispensable, pero la rigidez puede ser fatal. El empresario PyME necesita desarrollar la capacidad de ajustar rápidamente frente a cambios en costos, regulaciones o demanda.

2. Leer el contexto como parte del juego

En el fútbol, no alcanza con saber qué hace tu equipo: hay que entender al rival, el clima, el arbitraje y hasta el estado emocional del partido. En la gestión empresarial, esto se traduce en entender el entorno macroeconómico, los movimientos del mercado y las señales —a veces débiles— que anticipan cambios. Ignorar el contexto es jugar con desventaja.

3. Armar equipo y confiar en roles claros

Ningún seleccionado llega lejos solo con talento individual. Necesita coordinación, liderazgo y roles bien definidos. En muchas PyMEs, el dueño sigue concentrando decisiones y operaciones. Eso puede funcionar en etapas iniciales, pero limita el crecimiento y aumenta la vulnerabilidad. Profesionalizar la gestión y delegar no es perder control: es ganar capacidad de respuesta.

4. Gestionar la presión y la incertidumbre

Un penal en una semifinal define una carrera. La presión es parte del juego. En la empresa, la incertidumbre —inflación, tipo de cambio, financiamiento— también lo es. La diferencia la marca la capacidad de tomar decisiones aun sin tener toda la información. Esperar certezas absolutas suele ser más riesgoso que actuar con criterio.

5. Pensar a largo plazo, aun en el corto

Los equipos que compiten bien no se construyen en un mes: son el resultado de procesos. En Argentina, la urgencia muchas veces empuja a decisiones de corto plazo. Pero incluso en contextos volátiles, el empresario necesita sostener una mirada estratégica: invertir en equipo, en procesos y en gobernanza.

6. Tener un “banco” preparado

En el Mundial, los cambios son determinantes. Un suplente puede definir un partido. En una PyME, esto implica contar con alternativas: proveedores, líneas de negocio, fuentes de financiamiento. La resiliencia no se improvisa; se construye.

Más allá del resultado

El Mundial nos va a dejar campeones y eliminados, héroes y frustraciones. Pero, como en la economía global, lo relevante no es solo el resultado sino la capacidad de competir en contextos adversos.

Para el dueño de una PyME en Argentina, el desafío es similar: no se trata de esperar condiciones ideales —porque rara vez llegan— sino de desarrollar una organización capaz de adaptarse, aprender y sostener el rumbo aun cuando el partido se vuelve complejo.

En definitiva, tanto en el fútbol como en la empresa, la diferencia no siempre la hace el que tiene más recursos, sino el que mejor entiende el juego que está jugando.

* Director ejecutivo de Adiras.

por Martín Yechua