Las 5 señales que muestran el cambio de ciclo

Durante los últimos años, el mercado inmobiliario argentino estuvo atravesado por la incertidumbre. Inflación, falta de crédito, cambios regulatorios y una economía volátil hicieron que muchas decisiones de inversión quedaran en pausa. Sin embargo, el primer semestre de 2026 dejó una señal clara: el mercado premium ya no está reaccionando a una coyuntura, sino adaptándose a un nuevo escenario.

Más allá de los indicadores de actividad, hay cinco aprendizajes que, desde nuestra experiencia, ayudan a entender hacia dónde está evolucionando el real estate de alta gama.

1. La recuperación dejó de ser una expectativa para convertirse en una realidad

El crecimiento de las escrituras registrado durante los últimos meses confirma que el mercado recuperó dinamismo. Hoy ya no hablamos de un rebote puntual, sino de una actividad más sostenida, donde compradores y vendedores vuelven a encontrarse en valores más racionales y con mayor previsibilidad.

2. El comprador premium volvió a decidir con una mirada de largo plazo

Durante mucho tiempo predominó la lógica de la oportunidad. Hoy el análisis es distinto: ubicación, calidad constructiva, potencial de valorización, patrimonio arquitectónico y posibilidades de uso pesan más que la urgencia por cerrar una operación. El inversor volvió a mirar el inmueble como parte de una estrategia patrimonial.

3. El lujo cambió de significado

El segmento premium ya no se define únicamente por el precio de una propiedad. Observamos una demanda creciente por activos con identidad, historia, arquitectura, diseño y entornos que ofrezcan calidad de vida. El verdadero diferencial está en aquello que resulta difícil de replicar.

4. El contenido patrimonial genera cada vez mayor interés

Este semestre confirmó algo que venimos observando desde hace tiempo: las propiedades con historia despiertan un interés que trasciende al mercado inmobiliario. Inmuebles vinculados al patrimonio cultural, la arquitectura o personajes emblemáticos logran conectar con audiencias mucho más amplias y ponen en valor el rol del real estate como parte de la identidad de una ciudad.

5. El segundo semestre estará definido por la confianza

Más que por incentivos puntuales, el comportamiento del mercado dependerá de la capacidad de sostener reglas claras, estabilidad y previsibilidad. Si ese contexto se mantiene, creemos que el segmento premium continuará consolidándose como una alternativa de resguardo patrimonial para inversores locales e internacionales.

El principal cambio que deja este primer semestre quizás sea menos visible que los números, pero mucho más profundo: el mercado volvió a planificar. Después de varios años donde predominó la espera, hoy las decisiones vuelven a apoyarse en una mirada estratégica. Y cuando eso ocurre, el real estate deja de ser solamente una oportunidad coyuntural para volver a convertirse en un proyecto de largo plazo.

*Co-Founder de Miranda Bosch Real Estate & Art,

por Francisco Bosch