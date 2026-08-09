Millones de equipos deberán ser reemplazados

Durante décadas, la tecnología evolucionó a un ritmo que permitía amortizar equipos durante largos períodos. Sin embargo, la transformación digital de los últimos años está cambiando esa lógica. Hoy, en sectores tan diversos como la seguridad electrónica, la logística, las telecomunicaciones, el transporte y la automatización, los ciclos de vida de los dispositivos son cada vez más cortos.

Lo que antes podía permanecer operativo durante diez o quince años, hoy comienza a enfrentar limitaciones técnicas, de conectividad y de compatibilidad mucho antes.

Uno de los fenómenos más importantes que impulsa esta transformación es la migración global hacia nuevas redes de comunicaciones. A medida que los operadores de telecomunicaciones priorizan tecnologías 4G y 5G, las antiguas redes 2G y 3G comienzan gradualmente a perder relevancia y cobertura. Esto genera un desafío concreto para miles de dispositivos instalados que fueron diseñados para operar sobre infraestructuras que lentamente dejan de existir.

La situación no se limita únicamente al mundo de las telecomunicaciones. La incorporación de inteligencia artificial, procesamiento en tiempo real, video analítico y servicios basados en la nube está elevando los requisitos tecnológicos de prácticamente cualquier sistema conectado. Según un reciente informe sectorial elaborado para la Cámara de Empresas de Rastreo Satelital (CERSAT), el proceso de apagado progresivo de redes heredadas está impulsando uno de los mayores ciclos de renovación tecnológica de los últimos años, obligando a reemplazar equipamiento que, aunque aún funciona, ya no puede aprovechar las nuevas capacidades de conectividad y procesamiento disponibles en el mercado. El estudio destaca además que la evolución tecnológica ya no se limita al hardware, sino que está profundamente vinculada al software, la velocidad de transmisión de datos y la integración con plataformas inteligentes.

En la industria de la seguridad electrónica este fenómeno es particularmente visible. Las alarmas, cámaras y sistemas de control de accesos ya no son simples dispositivos aislados. Hoy forman parte de ecosistemas digitales que interactúan con aplicaciones móviles, servicios en la nube, monitoreo remoto e inteligencia artificial.

Las nuevas generaciones de equipos permiten funcionalidades que hace apenas algunos años eran impensadas: actualización remota de firmware, verificación visual de eventos, análisis inteligente de imágenes, detección automática de comportamientos sospechosos y administración integral desde aplicaciones móviles.

Este avance tecnológico genera una situación similar a la que ocurre con los teléfonos celulares. Un equipo puede continuar funcionando, pero deja de recibir actualizaciones, pierde compatibilidad con nuevas aplicaciones o no puede aprovechar mejoras en seguridad y rendimiento. El resultado es una obsolescencia que ya no depende exclusivamente de una falla física, sino de la evolución del ecosistema digital.

Desde CASEL, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, sostienen que la modernización tecnológica debe entenderse como una inversión estratégica y no únicamente como un gasto operativo. En un contexto donde las amenazas evolucionan constantemente y la conectividad se vuelve crítica para la continuidad de los servicios, mantener infraestructuras actualizadas permite mejorar la eficiencia, reducir vulnerabilidades y acceder a nuevas herramientas de protección.

La inteligencia artificial, la conectividad permanente y el análisis de datos están redefiniendo el concepto mismo de seguridad. El desafío para empresas y usuarios no será únicamente incorporar nuevas tecnologías, sino también desarrollar una estrategia de actualización continua que les permita acompañar la velocidad de cambio que caracteriza a la economía digital.

Porque en la nueva era tecnológica, el verdadero riesgo ya no es solamente que un equipo deje de funcionar. El riesgo es quedarse conectado al pasado mientras el resto del mundo avanza hacia el futuro.

* Presidente de CASEL. Cámara Argentina de Seguridad Argentina

por Sebastián Casón