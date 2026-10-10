Los gemelos digitales transforman la minería y la energía

En una mina o un yacimiento, mover un equipo, ampliar una planta o modificar una cañería puede parecer una decisión puntual. Sin embargo, ese cambio puede alterar la circulación de vehículos, dificultar una tarea de mantenimiento, modificar una ruta de evacuación o afectar el funcionamiento de otros sistemas.

Durante años, muchas de esas consecuencias se descubrían durante la construcción, en la puesta en marcha o cuando la instalación ya estaba operativa. Los gemelos digitales buscan cambiar esa lógica: permiten experimentar primero sobre una representación virtual y observar qué podría suceder antes de intervenir sobre el activo real. No se trata solamente de ver una mina en una pantalla. Se trata de crear una versión digital capaz de aprender de lo que ocurre en la instalación física.

Mucho más que una maqueta virtual. Un modelo tridimensional permite recorrer una planta, observar equipos o comprender cómo fue diseñada una instalación. Un gemelo digital incorpora una dimensión adicional: los datos. Puede reunir información sobre la ubicación y las características de cada componente, su historial de mantenimiento, las modificaciones realizadas, las condiciones de funcionamiento y los registros provenientes de sensores.

Temperatura, vibración, presión, consumo energético, flujo de materiales, circulación de vehículos, accesos, cámaras de seguridad y sistemas de detección pueden integrarse dentro de una misma plataforma.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos —NIST— explica que estas herramientas pueden monitorear el estado de un sistema, detectar anomalías, predecir comportamientos y ayudar a definir futuras acciones. También permiten evaluar diferentes planes, organizar el mantenimiento y realizar puestas en marcha virtuales.

La diferencia puede resumirse en dos preguntas. Un modelo convencional muestra: ¿cómo fue diseñada la instalación? Un gemelo digital intenta responder: ¿cómo está funcionando, ¿qué podría fallar y qué ocurriría si se realiza un cambio?

Descubrir el problema antes de construirlo. Uno de sus usos más concretos aparece antes de que comience una obra. La construcción de una planta, una estación de bombeo o un nuevo sector operativo puede simularse para identificar interferencias, movimientos riesgosos y posibles demoras. También pueden estudiarse anticipadamente los recorridos de grúas, camiones, operarios y materiales. De esta manera, los equipos de ingeniería y seguridad pueden evaluar si un acceso será suficiente, si dos tareas se superponen, si la ubicación de una máquina complicará su mantenimiento o si una futura ampliación afectará las vías de evacuación. El problema se detecta cuando todavía es información digital y no una estructura instalada. Corregir una interferencia en una simulación resulta considerablemente más sencillo que desmontar equipos, reconstruir sectores o detener una operación.

Una memoria digital de la instalación. Las operaciones industriales generan una enorme cantidad de información. Planos, manuales, registros de mantenimiento, imágenes, informes de obra y datos de sensores suelen quedar distribuidos entre diferentes áreas, proveedores y contratistas.

El verdadero desafío no es solamente producir esos datos, sino mantenerlos relacionados y actualizados. Un documento elaborado por Drone AI Services para el Clúster de Seguridad Electrónica de CASEL plantea que la información generada durante la ingeniería debe acompañar al activo durante la construcción, la puesta en marcha, la operación y sus futuras ampliaciones. A su vez, la experiencia obtenida en el funcionamiento real debe regresar a ingeniería para mejorar nuevos diseños y proyectos. Cuando se reemplaza un motor, se incorpora una cámara, se modifica una cañería o cambia un procedimiento, esa actualización debe reflejarse en el gemelo digital. De lo contrario, el sistema comenzaría a representar una instalación que ya no existe. Por eso, estas plataformas pueden convertirse en una verdadera memoria técnica de la operación.

De reaccionar ante una alarma a comprender qué está pasando. Una vibración anormal puede anticipar el desgaste de un motor. Un aumento gradual de temperatura puede advertir sobre un problema eléctrico. Una variación de presión puede indicar una obstrucción, una pérdida o una disminución de eficiencia.

Un sensor aislado genera una alerta. El gemelo digital le aporta contexto.

La plataforma puede indicar dónde está ubicado el componente, cuándo fue instalado, qué mantenimiento recibió, qué otros equipos dependen de él y cuál sería el impacto de detenerlo. Esta información permite pasar de un mantenimiento basado exclusivamente en fechas fijas a intervenciones definidas por el estado real de los activos. De acuerdo con un estudio de NIST, el mantenimiento predictivo representa el 39,9% de los productos y servicios destinados a implementar gemelos digitales. Le siguen la optimización de negocios, con el 25,3%, y el monitoreo del desempeño, con el 17,8%.

La organización puede así programar una reparación cuando su impacto sea menor, en lugar de esperar a que la falla detenga el proceso.

La seguridad electrónica entra en el centro de la operación. Una mina o un yacimiento reúne cámaras convencionales y térmicas, controles de acceso, sensores ambientales, detección de incendios, sistemas de comunicación, localización de vehículos y dispositivos de supervisión industrial.

Cuando cada tecnología trabaja de manera independiente, la información queda fragmentada. El gemelo digital permite relacionarla.

Una elevación térmica detectada por una cámara puede compararse con datos eléctricos, registros de mantenimiento y condiciones de producción. Una modificación edilicia puede analizarse para determinar si genera puntos sin cobertura de video o afecta el desplazamiento de vehículos de emergencia.

También pueden simularse evacuaciones, recorridos del personal y procedimientos frente a incendios, escapes de gases o fallas críticas.

Entrenar sin exponer a las personas. Los gemelos digitales también pueden utilizarse para capacitar al personal antes de ingresar a determinadas áreas. Un trabajador puede recorrer virtualmente una instalación, reconocer equipos, localizar puntos de encuentro y comprender los procedimientos de intervención. También puede practicar una tarea de mantenimiento o analizar una ruta de evacuación sin interrumpir la producción ni exponerse inicialmente a un entorno peligroso. La herramienta adquiere especial relevancia en espacios confinados, plantas remotas, sectores con maquinaria pesada y áreas con presencia de gases, alta tensión o materiales peligrosos. La simulación no reemplaza la capacitación presencial ni la experiencia de campo. Permite llegar a ellas con más información y menos improvisación.

Una oportunidad. La expansión de la minería y los hidrocarburos aumenta la necesidad de incorporar tecnologías capaces de administrar activos complejos y distribuidos en grandes extensiones. Durante 2025, las exportaciones mineras argentinas alcanzaron los USD 6.073 millones, un crecimiento del 30% respecto de 2024. Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca concentraron el 98,4% de esos envíos. En el sector energético, durante abril de 2025 la producción argentina alcanzó los 739.700 barriles diarios de petróleo y los 136,7 millones de metros cúbicos diarios de gas. Vaca Muerta aportó 442.200 barriles diarios de petróleo no convencional, con un crecimiento interanual del 21,7%. Estas cifras representan instalaciones de enorme valor, ubicadas en territorios extensos y sometidas a condiciones operativas exigentes. En ese contexto, una falla no afecta solamente a un componente: puede detener procesos, comprometer la seguridad del personal y generar consecuencias económicas y ambientales.

La digitalización, por lo tanto, no debería ser evaluada como una demostración tecnológica. Su valor aparece cuando reduce recorridos innecesarios, mejora la planificación, evita errores y permite anticipar escenarios.

El gemelo será tan confiable como sus datos. La tecnología también presenta riesgos. Un modelo desactualizado puede generar una falsa sensación de control. Un sensor mal calibrado puede producir conclusiones equivocadas. Datos incompletos o sistemas incompatibles pueden limitar el resultado de toda la plataforma. Además, estas herramientas concentran información sensible sobre equipos, procesos, infraestructura y posibles vulnerabilidades. Su implementación debe contemplar controles de acceso, segmentación de redes, trazabilidad y políticas sólidas de ciberseguridad. NIST señala que la integración de sistemas, la validación de los modelos, la actualización durante todo el ciclo de vida y la calidad de los datos son condiciones fundamentales para que un gemelo digital conserve su valor y credibilidad.

No alcanza con digitalizar una instalación. Es necesario garantizar que la representación virtual continúe correspondiéndose con la realidad.

El costo de decidir tarde. Un estudio económico de NIST estimó que una adopción extendida de gemelos digitales podría generar un impacto de USD 37.900 millones anuales en la industria manufacturera estadounidense. El organismo aclara que los beneficios dependen, entre otros factores, de la complejidad del sistema y del costo de tomar una decisión equivocada. La cifra no puede trasladarse directamente a la minería o al sector energético argentino, pero permite comprender la lógica económica. Cuanto más costoso, remoto y complejo sea un activo, mayor será el valor potencial de probar primero en un entorno virtual. Los gemelos digitales no eliminan todos los riesgos. Pero pueden detectar algunos antes de que se conviertan en accidentes, reparaciones imprevistas o jornadas completas de producción perdidas. La transformación no consiste simplemente en que una mina exista dos veces. Consiste en que una de esas versiones pueda observar, ensayar y aprender para proteger mejor a la otra.

*Presidente de Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL)

por Sebastián Casón