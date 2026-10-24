Los perfiles que más buscan las empresas

Durante más de un siglo, vender consistió, en buena medida, en aprender un discurso, repetirlo frente a cada cliente y sostener una rutina de contactos para alcanzar los objetivos comerciales. La inteligencia artificial está modificando esa lógica y, con ella, el valor de las habilidades que las empresas buscan en sus equipos de ventas.

El cambio no implica que el vendedor haya perdido relevancia, sino que las tareas que antes consumían buena parte de su jornada, como investigar clientes, cargar información en sistemas y redactar correos, pueden resolverse con mayor rapidez mediante herramientas tecnológicas. El tiempo recuperado permite concentrarse en lo que verdaderamente define una venta: comprender qué necesita el cliente, identificar sus problemas y ayudarlo a tomar una decisión.

Esta transformación también está modificando las oportunidades laborales. Mientras los puestos centrados en operaciones repetitivas enfrentan una creciente automatización, las empresas necesitan profesionales capaces de combinar conocimiento comercial, análisis de información y habilidades interpersonales. La diferencia ya no pasa únicamente por cuánto sabe un vendedor sobre el producto que ofrece, sino por cuánto entiende del negocio de quien tiene enfrente.

Los perfiles comerciales más demandados. Entre los puestos con mejores perspectivas se encuentra el vendedor técnico, especialmente en industrias como energía, minería y petróleo. Estos profesionales comercializan equipos, soluciones y servicios que requieren conocimientos específicos, además de una comprensión profunda de los procesos y necesidades de cada empresa. No alcanza con conocer las características de una propuesta: es necesario entender cómo funciona el cliente y de qué manera una solución puede mejorar sus resultados.

Otro perfil con demanda es el especialista en desarrollo de negocios, responsable de identificar oportunidades, generar nuevos contactos y abrir mercados. A diferencia de quien administra una cartera existente, su trabajo consiste en construir relaciones comerciales desde cero y convertirlas en acuerdos sostenibles. En un contexto de competencia creciente, encontrar nuevos clientes y comprender qué necesitan antes de presentar una oferta se convirtió en una capacidad estratégica.

Las finanzas y los seguros también ofrecen oportunidades para quienes buscan desarrollar una carrera comercial. Los asesores de inversiones, los profesionales que trabajan con clientes patrimoniales y los productores de seguros necesitan comprender las necesidades económicas de personas y empresas, construir confianza y acompañar decisiones que suelen tener consecuencias de largo plazo. Según ManpowerGroup, el sector financiero y de seguros se ubicó entre los de mejores expectativas de contratación para el cierre de 2026.

Cuánto puede ganar un vendedor en Argentina. La remuneración depende del sector, la experiencia, la complejidad de la venta y el esquema de incentivos. Para quienes comienzan en relación de dependencia y con jornada completa, los $1,5 millones brutos mensuales constituyen una referencia para un vendedor de salón, de acuerdo con estimaciones de Randstad. El convenio de Comercio, por su parte, establece remuneraciones cercanas a los $1,3 millones, a las que pueden sumarse adicionales como presentismo y antigüedad.

En los puestos especializados, las cifras cambian considerablemente. La Guía Salarial 2026 de Michael Page ubica a los vendedores técnicos en rangos de entre $3,5 millones y $6 millones brutos mensuales; a los profesionales de desarrollo de negocios, entre $4,5 millones y $6,5 millones; y a los responsables de grandes cuentas, entre $4,5 millones y $7 millones. En estos segmentos también pueden existir bonos anuales vinculados al cumplimiento de objetivos.

Los ingresos pueden ser mayores en posiciones gerenciales o en actividades donde una parte importante de la remuneración depende de las comisiones, como sucede en determinados puestos de inversiones y seguros. En estos casos, la cartera de clientes, la capacidad de generar nuevas oportunidades y la continuidad de las relaciones comerciales inciden directamente en los resultados económicos.

La diferencia entre los niveles salariales no responde solamente a la antigüedad. También refleja el valor de las operaciones, la dificultad para conseguir clientes y el impacto que una persona puede tener sobre los ingresos de una organización.

Cómo entrar al mercado y desarrollar una carrera. Una de las ventajas de las ventas es que permite comenzar sin experiencia previa. Los puestos de vendedor de salón, preventista y promovendedor constituyen alternativas para adquirir conocimientos prácticos, familiarizarse con los objetivos comerciales y aprender a tratar con distintos tipos de clientes. Aunque muchas oportunidades iniciales son temporarias, esa experiencia puede convertirse en un antecedente valioso para acceder a posiciones más especializadas.

También existen caminos de ingreso a las finanzas y los seguros que requieren formación específica, pero no necesariamente años de trayectoria. Para asesorar sobre inversiones se necesita cumplir con los requisitos de idoneidad correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores, mientras que la actividad de productor asesor de seguros exige capacitación y matrícula.

Más allá de los requisitos formales, hay tres capacidades que conviene desarrollar: conocer una industria, aprender a formular preguntas relevantes y utilizar herramientas de inteligencia artificial para preparar conversaciones comerciales. Investigar a una empresa antes de una reunión, identificar sus desafíos y llegar con preguntas concretas puede marcar una diferencia incluso para alguien que recién comienza.

La entrevista laboral, además, funciona como una primera instancia de venta. Comprender qué necesita la compañía, explicar cómo se podría contribuir a sus objetivos y respaldar las propias capacidades con ejemplos concretos resulta más efectivo que limitarse a enumerar cualidades personales.

La tecnología multiplica el valor del método. La inteligencia artificial puede ayudar a identificar prospectos, preparar reuniones, analizar carteras y organizar seguimientos. Sin embargo, disponer de herramientas no garantiza mejores resultados: el impacto depende de cómo se incorporan al trabajo cotidiano y de la capacidad del vendedor para evaluar sus recomendaciones.

Un caso desarrollado en el sector de seguros de vida y retiro permite ilustrar esa diferencia. En una experiencia con 23 asesores, siete trabajaron con un método comercial apoyado en inteligencia artificial y 16 mantuvieron sus prácticas habituales. Después de 90 días, el primer grupo registró un crecimiento del 189%, frente al 32% del segundo. Por el tamaño de la muestra y la duración del seguimiento, los resultados no pueden generalizarse a todo el mercado, aunque ofrecen una señal sobre el potencial de combinar tecnología y procesos comerciales consistentes.

El futuro de las ventas no dependerá exclusivamente de quién tenga acceso a la herramienta más avanzada, sino de quién sepa utilizarla para comprender mejor a sus clientes. En un mercado donde la información está cada vez más disponible, la capacidad de interpretar necesidades, generar confianza y construir relaciones duraderas puede convertirse en una de las ventajas competitivas más difíciles de reemplazar.

*Fernando Colosimo es ingeniero, estratega y coach comercial experto en transformación cultural para el éxito de las ventas del negocio.

por Fernando Colosino