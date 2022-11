Oportunidades en el talento senior

Frente a un escenario de futuro, que por los avances científicos y tecnológicos genera nuevas preguntas éticas acerca del sistema económico y la utilidad de las personas, hoy hay empresas que ven en el fenómeno de la longevidad nuevas perspectivas y buscan activamente incorporar a sus plantas talento senior +50.

Toman en consideración fundamentalmente una serie de valores que aportan las personas con mayor experiencia a los ambientes de trabajo. Esto es un fenómeno que se extiende global y localmente dejando atrás el mito de que las empresas exitosas se nutren sólo de gente joven o millennials.

Entre las cualidades más importantes, que se destacan de los “baby boomers” se encuentra la responsabilidad, el aplomo y el compromiso con el empleador, lo que contribuye a bajar la alta rotación que es uno de los mayores padecimientos empresariales.

Si bien esta tendencia se inició en multinacionales, el universo PYME se ha alineado en la misma dirección. María Florencia Porcelli, directora de Gente de Cervecería y Maltería Quilmes explica: “actualmente, en la compañía trabajamos a través de , nuestra plataforma de diversidad e inclusión en distintos pilares, para identificar y eliminar sesgos que son comunes a la lógica de las personas, pero muchas veces atentan contra la diversidad.

También nos enfocamos para incorporar distintos perfiles y ofrecer políticas adaptadas a diferentes necesidades. Muchas veces junto a la edad vienen aparejadas ciertas características, buscamos evitar esos prejuicios y mostrar el valor de convivencia intergeneracional en el trabajo”. En Argentina es de destacar que las pequeñas y medianas empresas han renovado el criterio de búsqueda y selección para su nómina de personal.

Es el caso de GT Laboratorios SRL, con 30 años de trayectoria y proyección internacional, cuyo gerente general Eduardo Chianetta expresa: “pusimos foco en conservar a quienes nos acompañan y buscar nuevos talentos +50 para cargos específicos, especialmente femeninos, como ingenieros/as en laboratorios y directores/as técnicos ya que tienen mucho conocimiento además de una experiencia que los jóvenes aún no han adquirido”.

“Más allá del trabajo en equipo”. Desde una mirada en profundidad de la diversidad y la convivencia intergeneracional, Edgar Cherone, coach ejecutivo profesional de compañías multinacionales, educativas y ONGS, explica que con directorios integrados por personas de 35 a 60 están trabajando exitosamente en ir “más allá del trabajo en equipo”, pudiendo generar una coherencia emocional individual y colectiva en la empresa, que se traslada incluso hacia el afuera. Comenta que esta experiencia incrementa la capacidad para innovar y desplegar la creatividad, también asevera que van mucho más allá de la coordinación efectiva de acciones”

Como plantea Mercedes Jones, directora del Centro de Innovación de la Universidad de San Andrés, nuestra sociedad vive una revolución en el plano demográfico "pero sigue culturalmente anclada en modelos del siglo pasado. Sin embargo, hay líderes corporativos, emprendedores, expertos en talento y representantes de la sociedad civil que trabajan desde la innovación que nos trae la diversidad intergeneracional, el emprendedurismo y el desarrollo del talento a lo largo de toda la vida como parte del nuevo impulso económico mundial.”

“Frente a las turbulencias del momento actual, en las empresas las personas que lideran equipos y organizaciones se dan cuenta que la diversidad de edades en los ambientes de trabajo es un factor concreto y una oportunidad para incorporar procesos de seguridad psicológica y herramientas de colaboración que, a su vez, promueven la creatividad y la innovación. En otras palabras, mejoran la producción”, agrega.

Por su parte, Taira Peña, licenciada en Ciencias de la Educación con posgrado en la Uniersidad de Harvard, como “thinking partner” y pionera en nuestro país en la temática Comunicación, Inclusión, RSE y Sustentabilidad, propone reflexionar: “40,45,50,55,60, 65...out of order ¿?”. No es sólo la tecnología, o las nuevas tendencias del management, o los tipos de liderazgos. No es sólo la macro o la micro, no es sólo lo global y lo local, no son los mercados y sus circunstancias. Lo que también define y diferencia a una empresa es el liderazgo que promueve, las personas que la conforman y el liderazgo inclusivo que también incorpore la variable de la diversidad generacional con mirada estratégica. Es clave para que el talento senior sea reconocido y considerado en las empresas.

Un liderazgo que sepa incluir al talento millennial y al talento senior, con una mirada de integralidad y complementariedad.

El edadismo se refiere a cómo pensamos, sentimos y actuamos hacia otras personas o nosotros mismos por razones de edad, según la OMS. Esto define a una de las formas de discriminación que más se presenta en el mundo y las empresas no son ajenas a esto.

Hay que generar con urgencia, más conversaciones que pongan el foco en esta franja etaria también hacia adentro de las empresas, plantear cómo se gestiona pensando no solamente en las instancias de acompañamiento al proceso de jubilación, sino en todas las oportunidades a lo largo de la trayectoria profesional que se presentan para los seniors”.

Nuevos enfoques para una economía más humana. Los nuevos enfoques empresariales se ven potenciados y complementados por diferentes ONGS que ponen en valor el talento de esta franja etaria generando programas destinados a mayores de 45 años. Algunos diseñados para capacitar y brindar herramientas emocionales y técnicas para el nuevo contexto laboral, como es el caso de Fundación Diagonal en Argentina y otros como “Seniors al Servicio de las PYME” ofrecido por Fundación más Humano en Madrid (España) que ofrece oportunidad laboral para los talentos sénior con remuneración, al servicio de las empresas.

Desde el surgimiento de las nuevas economías, conectadas con el contexto y el futuro, como la Economía Azul, la Economía Regenerativa Circular, que incorporan una mirada de recuperación, regeneración e inclusión, hoy se impone una nueva realidad. Las empresas tienen la responsabilidad de generar valor para la sociedad más allá de los resultados financieros. La reciente experiencia adquirida, demuestra que la inclusión del talento sénior y la diversidad generacional es una gran oportunidad de enriquecimiento mutuo. Esta dinámica marcará la próxima época, que propone una nueva visión del proceso de la longevidad y del envejecimiento.

Adriana Churriguera es periodista y activista en Valores y Sostenibilidad @achurriguera

por Adriana Churriguera