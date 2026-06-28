La planificación sucesoria: un asunto del “más acá”

En el imaginario colectivo, hablar de “sucesión” suele remitirnos al final de la vida. Es un tema que muchas personas asocian con la pérdida, con el “más allá” y, por lo tanto, lo postergan indefinidamente. Sin embargo, la planificación sucesoria es, ante todo, un asunto del “más acá”: tiene que ver con el presente, con nuestras decisiones, nuestros vínculos y la forma en que queremos vivir y ser recordados.

Planificar la sucesión no significa resignarse a un desenlace inevitable, sino asumir el control de los aspectos más valiosos de nuestra vida, para poder transitarla con mayor paz, responsabilidad y armonía. Implica detenerse a pensar en lo que construimos, en las personas que amamos, en los proyectos que nos apasionan y en el legado que deseamos dejar.

Los cuatro pilares de la planificación sucesoria

La planificación sucesoria bien entendida se apoya en cuatro pilares fundamentales, que no se limitan al aspecto jurídico o patrimonial, sino que abarcan dimensiones humanas y existenciales:

1. La protección de los seres queridos. Pensar hoy cómo queremos cuidar a quienes más queremos mañana es un acto de amor y responsabilidad. No se trata sólo de dividir bienes, sino de prever situaciones, facilitar procesos y reducir incertidumbres en momentos difíciles.

2. La armonía familiar. Muchas veces, la falta de una planificación clara genera tensiones o rupturas entre hermanos, hijos, cónyuges o parejas. La anticipación, el diálogo y los acuerdos permiten prevenir conflictos y preservar los vínculos que más valoramos.

3. La proyección. Para quienes lideran empresas familiares, fundaciones, equipos o proyectos, la sucesión es una herramienta para asegurar continuidad, profesionalización y crecimiento. No es sólo preguntarse “quién viene después”, sino “cómo aseguramos que esto perdure y se desarrolle”.

4. La trascendencia. Cada persona, desde su lugar, deja huellas. La planificación sucesoria es también una manera de definir qué valores, acciones o compromisos queremos que hablen por nosotros, cuando ya no estemos para explicarlos. Es pensar en el legado que trasciende a los bienes materiales.

Una conversación transformadora. Hablar de sucesión no provoca la muerte. Pero evitar la conversación sí puede generar caos, dolor y desorganización. Considerar las contingencias —las internas (salud, vínculos, decisiones personales) y las externas (cambios legales, económicos o sociales)— permite anticiparse y adaptar los planes.

La planificación sucesoria no se reduce a la firma de un testamento o una donación. Es una construcción reflexiva, dialogada y evolutiva, que puede y debe modificarse a lo largo del tiempo, según cómo cambian nuestras prioridades, relaciones y contextos.

Un camino para vivir más tranquilos. En definitiva, no se trata de morir bien, sino de vivir mejor: con más serenidad, claridad y coherencia. Saber que dejamos las cosas ordenadas nos libera de cargas invisibles y nos permite disfrutar más del presente.

La planificación sucesoria no es un acto solemne ni dramático. Es una oportunidad de madurez, libertad y cuidado. Por eso, cuanto antes la pongamos en agenda, más presente estaremos en ese “más acá” que, al fin de cuentas, es lo único que verdaderamente tenemos.

* Director de CAPS Consultores

por Leonardo J. Glikin