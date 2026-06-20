El éxito de Beltrán Briones en el primer REIT de Argentina

Beltrán Briones, cofundador de Grupo Briones, desarrolladora con más de diez edificios entregados en CABA, anunció el lanzamiento del primer REIT argentino, estructurado junto a Grupo IEB, aprobado por la CNV y listo para cotizar en BYMA bajo el ticker $REIT. En Estados Unidos, los Real Estate Investment Trusts (los REITs) existen desde 1960 y son hoy uno de los vehículos de inversión más populares entre pequeños ahorristas. En Argentina, esa figura nunca había existido. Hasta ahora.

Un REIT es, en términos simples, un fondo que reúne capital de múltiples inversores para adquirir propiedades, ponerlas en alquiler y distribuir periódicamente entre los participantes las rentas generadas. A diferencia de comprar un departamento de forma directa, el inversor no necesita gestionar el inmueble ni desembolsar sumas millonarias, ya que accede al mercado inmobiliario como si comprara acciones en la bolsa.

El fondo invertirá en propiedades usadas de la Ciudad de Buenos Aires que serán puestas en alquiler, con rentas distribuidas en forma trimestral. El potencial de ganancia es doble: la apreciación del valor de los inmuebles en el tiempo y el flujo de renta de los alquileres.

El aspecto más disruptivo del instrumento es su umbral de entrada: con apenas $1.000 cualquier persona podrá adquirir participación en el fondo, democratizando el acceso a una clase de activo que históricamente en Argentina estuvo reservada a quienes podían comprar un inmueble completo, con los costos de escrituración, mantenimiento y gestión que eso implica. La primera colocación está programada para el 10 de junio, y al día siguiente el fondo comenzará a cotizar en BYMA con el ticker $REIT, dentro del marco regulatorio que le otorgó la CNV.

Briones fundó Grupo Briones a los 25 años y ya consolidó una trayectoria de más de diez edificios entregados en CABA, posicionándose como un desarrollador de referencia del mercado porteño. También se consolidó como divulgador: su libro sobre inversión inmobiliaria vendió 40.000 copias en dos meses y medio, una cifra excepcional para un rubro donde estos títulos rara vez superan los cinco mil ejemplares en su primer año.

La inflación acumulada redujo el poder adquisitivo del ahorrista argentino y complejizó el acceso a la vivienda como inversión. Un instrumento que permite ingresar al mercado inmobiliario de forma fraccionada y con liquidez bursátil, algo que un departamento físico no ofrece, aparece como una alternativa concreta de diversificación.

En mercados desarrollados, los REITs acumulan décadas de historia: en Estados Unidos administran activos por más de 4 billones de dólares. La versión argentina, más modesta en escala inicial, replica esa lógica: convertir el ladrillo en un activo financiero accesible. Si el instrumento logra tracción, podría sentar las bases para un ecosistema más amplio de fondos inmobiliarios cotizantes en Argentina.

por R.N.