El desafío de modernizar las reglas del mercado

La aceleración tecnológica y financiera obliga a repensar marcos jurídicos que hoy resultan rígidos frente a la velocidad de transformación de la economía global. La discusión ya no pasa por resistir el cambio, sino por construir reglas inteligentes capaces de acompañarlo.

Un mundo que cambia más rápido que las normas. Vivimos una época de transformación acelerada. Los mercados financieros, las estructuras productivas y las dinámicas laborales están atravesando cambios de una profundidad pocas veces vista en la historia reciente. La digitalización, la inteligencia artificial, la tokenización de activos, las nuevas plataformas de financiamiento y la globalización tecnológica están modificando en tiempo real la manera en que se produce, se invierte y se genera valor.

Sin embargo, mientras el mundo avanza a velocidades exponenciales, gran parte de los marcos regulatorios continúan funcionando con una lógica analógica, rígida y burocrática. Allí aparece uno de los principales desafíos de nuestro tiempo: cómo construir sistemas jurídicos modernos capaces de acompañar la innovación sin convertirse en un obstáculo para el desarrollo.

Seguridad jurídica no significa inmovilidad. En distintos ámbitos solemos escuchar que el derecho debe otorgar seguridad jurídica. Y es cierto. Pero muchas veces se confunde seguridad con inmovilidad. La seguridad jurídica no puede transformarse en una excusa para conservar estructuras normativas que ya no responden a las necesidades del presente. El exceso de rigidez normativa, lejos de proteger, termina expulsando inversión, frenando la competitividad y dificultando la generación de empleo.

Lo que estamos viendo es un cambio profundo, estructural y global. Los mercados financieros evolucionan permanentemente y generan instrumentos, mecanismos y formas de interacción que hace apenas algunos años eran impensados. Frente a ello, los Estados tienen la responsabilidad de comprender que la regulación no puede llegar siempre tarde.

El costo de regular para impedir. La Argentina tiene una larga tradición de construir regulaciones defensivas. Muchas veces nuestras leyes nacieron pensando más en impedir que en promover. Esa lógica quizás pudo funcionar en economías cerradas y lentas, pero resulta completamente insuficiente en un escenario donde el capital, el talento y la innovación se desplazan de manera instantánea hacia aquellos países que ofrecen previsibilidad y capacidad de adaptación.

Cuando un marco jurídico pierde flexibilidad, comienza a desconectarse de la realidad económica. Y cuando eso ocurre, el sistema deja de ordenar y empieza a generar informalidad. El fenómeno puede observarse en múltiples dimensiones: desde nuevas modalidades laborales hasta ecosistemas financieros digitales que operan por fuera de regulaciones concebidas para otro tiempo.

El desafío político, empresarial y sindical. El gran desafío de la dirigencia política, empresarial y sindical consiste precisamente en entender que el cambio ya ocurrió. No se trata de discutir si el mundo debe transformarse o no. Se trata de decidir si queremos ser protagonistas de esa transformación o simples espectadores rezagados.

En materia laboral, por ejemplo, el debate no puede limitarse a defender estructuras del siglo pasado frente a modelos productivos completamente distintos. El empleo del futuro requerirá mayor capacitación, nuevas habilidades y esquemas más dinámicos de vinculación entre empresas y trabajadores. Negar esa realidad no protege a nadie; simplemente agrava los problemas de competitividad y limita las oportunidades de crecimiento.

Regular sin asfixiar. Lo mismo sucede en el plano financiero. La aparición de nuevas tecnologías aplicadas a los mercados obliga a repensar categorías jurídicas tradicionales. La innovación financiera no puede ser abordada exclusivamente desde la desconfianza. Por supuesto que el Estado debe controlar, prevenir abusos y garantizar transparencia. Pero regular no significa asfixiar. El equilibrio inteligente consiste en crear reglas claras que permitan el desarrollo, reduzcan la incertidumbre y promuevan la inversión.

Los países que logren adaptarse más rápido serán aquellos que lideren la próxima etapa de crecimiento global. Los que permanezcan atrapados en marcos regulatorios obsoletos quedarán inevitablemente relegados.

El verdadero riesgo es no transformarse. La discusión de fondo, entonces, no es jurídica sino cultural. Necesitamos abandonar la idea de que toda transformación representa una amenaza. En muchos casos, el verdadero riesgo está en no transformarse. Las sociedades que progresan son aquellas capaces de revisar sus instituciones, modernizar sus reglas y generar consensos para enfrentar escenarios inéditos.

La Argentina tiene capital humano, capacidad empresarial y recursos para insertarse competitivamente en el nuevo contexto internacional. Pero para lograrlo necesita instituciones modernas, previsibilidad y una dirigencia dispuesta a comprender la magnitud del cambio que atravesamos.

Los marcos jurídicos deben amoldarse a las nuevas realidades porque han quedado rígidos frente a la velocidad con la que evoluciona el mercado. Ese no es un debate teórico ni académico. Es una condición indispensable para generar desarrollo, atraer inversiones y construir oportunidades genuinas de crecimiento para las próximas generaciones.

El futuro no espera. Y las reglas tampoco deberían hacerlo.

*Abogado especialista en negociaciones complejas, derecho laboral y recursos humanos, exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y coach ontológico.

por Marcelo Villegaas