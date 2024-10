Despierta tu potencial con Points of You®

Como coach experimentada en coaching individual y de equipos, siempre busqué herramientas diferenciales que enriquecieran mi práctica. Sentía que me faltaba algo más para conectar profundamente con mis clientes y facilitar procesos de transformación significativos. Fue entonces cuando descubrí Points of You® y mi enfoque cambió por completo.

Points of You® me brindó una forma innovadora de generar conversaciones poderosas, desbloquear emociones y estimular la creatividad. A través de la fotografía terapéutica y preguntas cuidadosamente diseñadas, esta metodología me permitió acompañar a mis clientes en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Los resultados fueron tan impactantes que decidí compartir esta herramienta con otros profesionales.

No es casualidad que Points of You® haya sido traducido a más de 30 idiomas y se utilice en casi 150 países. Empresas líderes como IBM, Microsoft y Google han reconocido su valor y lo han incorporado en sus programas de desarrollo y capacitación.

Hello Points: Tu puerta de entrada al universo Points of You®

El próximo 26 de octubre, te invito a sumergirte en el fascinante mundo de Points of You® a través del taller "Hello Points". Esta capacitación introductoria, tanto en línea como presencial, te brindará las herramientas y el conocimiento necesarios para comenzar a utilizar The Coaching Game y Punctum, dos de las herramientas más emblemáticas de Points of You®.

¿Qué te espera en Hello Points?

Experimentación guiada: Aprenderás de la mano de facilitadores expertos.

Desarrollo de habilidades: Adquirirás nuevas competencias que enriquecerán tu práctica.

Fotografía terapéutica: Descubrirás el poder de las imágenes para acceder a las emociones y el inconsciente.

Conexión con la Tribu: Formarás parte de una comunidad global de profesionales.

Certificación oficial: Obtendrás la certificación Points of You® Explorer.

¿Por qué Hello Points es ideal para profesionales de RRHH y coaches?

Points of You® te ofrece un conjunto de herramientas creativas que te ayudarán a:

- Facilitar procesos de desarrollo, tanto individuales como grupales.

- Mejorar la comunicación: Fomentando el diálogo abierto.

- Resolver conflictos: Ayudando a comprender diferentes perspectivas.

- Estimular la creatividad: Generando nuevas ideas y soluciones.

¡Transforma tu práctica profesional!

Inscríbete en el taller Hello Points y descubre cómo Points of You® puede potenciar tu impacto. ¡Te espero el 26 de octubre para comenzar juntos este emocionante viaje!

