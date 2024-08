Dr. Gustavo Calderón

Dr. Calderón, ¿qué es la medicina para la longevidad?

La medicina para la longevidad es una medicina de precisión que frena los procesos fisiológicos del envejecimiento. Se origina en la curiosidad de los científicos por encontrar el “secreto de la vida eterna”. En esa búsqueda, se investigó por qué y cómo se mueren las células y se encontraron genes relacionados con la longevidad, que ahora sabemos cómo “encenderlos” y “apagarlos” a partir de la epigenética.

¿Cómo llegó a introducirse en la medicina para la longevidad?

Mi primer Residencia fue en Medicina Clínica, porque me interesaba conocer el origen de las enfermedades. Pero cuando terminé esa etapa de mi formación decidí hacer una segunda en Cardiología. Por mi gran admiración por el Dr. René Favaloro, fui a rendir examen de residencia a la Fundación Favaloro y logré entrar a esa primera camada de Residentes de Cardiología, en lo que era el mejor lugar y con el mejor, que era René. Esa formación fue un hito en mi carrera por la forma en que nos enseñó cómo tratar a los pacientes en lo que era una carrera para prevenir la muerte: “¿Cómo hacer para que las personas no se mueran?” Afortunadamente, luego, en mis años como Director del Área de Epidemiología de la Sociedad Argentina de Cardiología, empezamos a calcular la edad vascular de las personas, que no es exactamente la edad cronológica. Mi formación fue avanzando junto con la ciencia y en la actualidad, podemos genéticamente calcular la edad biológica general y también retrasar el envejecimiento. Por eso dediqué mis horas de estudio a la medicina para la longevidad y hoy, con la tecnología disponible, podemos retrasar nuestro envejecimiento, por lo menos, 10 años.

¿Cuándo un paciente tiene que empezar a practicar la medicina para la longevidad para vivir más años?

Lo antes posible. No solo para tener una mayor expectativa de vida, sino para tener una óptima calidad de vida. Cuando termina nuestra etapa fértil, se sabe, comienzan a envejecer más rápidamente nuestras células. En ese momento es el mejor momento para empezar a ocuparse.

Envejecimiento es el deterioro progresivo de nuestras células. Longevidad es el tiempo de vida que tiene una persona. Cuanto antes empecemos a prevenir el envejecimiento, más posibilidades tendremos de vivir más años. Actualmente sabe que ese envejecimiento se puede detener por lo menos 10 años, pero también sabemos que ya nació la persona que vivirá 120 años. Por eso es tan importante poner la medicina al servicio de nuestra longevidad.

por CEDOC